Casa Solar recebe Selo de Mérito 2017 da ABC

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 16:42

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) recebeu nesta quinta-feira, dia 24, mais um prêmio nacional. Desta vez, com o projeto Casa Solar, recém-implantado em Pirenópolis, no Residencial Luciano Peixoto, que foi entregue pelo Governo de Goiás, em junho.

Acompanhado da equipe técnica envolvida no projeto, o presidente da Agehab, Luiz Stival, participou em São Paulo nesta manhã da solenidade de premiação, durante o encerramento do 64º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social.

A Agehab foi contemplada com o Selo de Mérito 2017 da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), na categoria especial, pelo Casa Solar. “Esse prêmio é fruto do empenho do governador Marconi Perillo em avançar em todos os níveis com o programa de habitação do Estado, que beneficia os 246 municípios, e também da dedicação dos servidores da Agehab em prestar serviços de qualidade à população, cumprindo com muito zelo a missão social da Agência, que é levar moradia de qualidade para as famílias que mais precisam”, salienta Stival.

Desde 2012, essa é a 5ª vez que a Agehab conquista o Prêmio Selo de Mérito da ABC. O Residencial Luciano Peixoto, que faz parte do projeto Casa Solar, é o primeiro de interesse social a utilizar geração de energia solar fotovoltaica em escala no País. São 149 residências dotadas de placas de energia solar fotovoltaicas e os micro inversores, ligadas à rede da Celg, que podem gerar até 70% de economia na conta de energia das famílias.

A meta do projeto é entregar 1200 moradias em quatro municípios. O próximo residencial do Casa Solar será entregue no dia 31 de agosto, em Alto Paraíso. São 40 unidades habitacionais no Setor Novo Horizonte. Também serão atendidos com o projeto os municípios de Caçu e Palmeiras de Goiás.

O prêmio é anual e reconhece as melhores experiências em habitação de interesse social no País. Iniciativas inovadoras da Agehab já foram premiadas na área de regularização fundiária plena, de mobilização e capacitação dos municípios na elaboração de 211 planos municipais de habitação de interesse social em parceria com as prefeituras, de moradia rural e agora e na implantação da energia solar fotovoltaica nos conjuntos habitacionais de interesse social.

O projeto Casa Solar foi implantado pelo governo estadual em consonância com as metas do programa Goiás Solar e executado pela Agehab para dotar os empreendimentos habitacionais de novas tecnologias que representem sustentabilidade e inclusão social das famílias atendidas pelo Estado com moradia.

No encontro em São Paulo, o presidente da Agehab e equipe participaram de mesa redonda sobre processos de certificação de sistemas construtivos inovadores e aplicação na construção de habitação de interesse social. Na oportunidade, discorreram sobre o Casa Solar. Ao comentar sobre o prêmio, Luiz Stival disse que representa reconhecimento ao trabalho executado com competência e determinação.

“Esse prêmio é de todos os funcionários da Agência Goiana de Habitação e também do Governo de Goiás, que inova em todas as áreas com o objetivo único de servir bem a população. O governador Marconi Perillo nos motiva a melhorar todos os programas existentes e a criar novos, sempre rumo à inovação no setor público”, conclui.

Prêmio

O Prêmio Selo de Mérito 2017 possui cinco categorias: Relevância Social e/ou Urbana; Projetos de Urbanismo e Arquitetura para Conjuntos Habitacionais; Conjuntos Habitacionais com Certificação Tecnológica; Ações, Planos e/ou Programas de Habitação de Interesse Social e Selo de Mérito Especial. A categoria Selo de Mérito Especial é concedida a projetos que apresentam resultados de boas práticas em temas importantes para a habitação de interesse social em todo país.

Prêmios conquistados pela Agehab desde 2011

(Oito prêmios nacionais e duas indicações ao prêmio internacional ONU-Habitat)

2017

* Selo de Mérito da ABC/ Especial _ Projeto Casa Solar

2016

*Selo de Mérito da ABC/Ações Estruturantes _ Programa Cheque Mais Moradia

*Selo de Mérito da ABC/Trabalho Social _ Projeto Uma Experiência de Trabalho Técnico Social com Regularização Fundiária Plena (caso Jardim Curitiba/Região Noroeste)

2015

*Prêmio Lúcio Costa de Saneamento, Mobilidade Urbana e Habitação da Câmara Federal – Casa Legal–Sua Escritura na Mão

2013

*Prêmio Caixa Melhores Práticas de Gestão _ Experiência de Mobilização e Participação dos Municípios no Planejamento Habitacional

* Selo de Mérito da ABC _Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão

*Reconhecimento ONU-Habitat – Moradia Rural/parceria Agehab com o Movimento Camponês Popular

*Indicação ao Prêmio ONU-Habitat pelo apoio a 211 municípios goianos na elaboração de seus planos de habitação de interesse social

2012

Prêmio Caixa Melhores Práticas de Gestão – Moradia Rural (Melhor programa de moradia rural do País, parceria da Agehab com o Movimento Camponês Popular-MCP)

Prêmio Selo de Mérito ABC – Goiás Mais Moradia: Real Conquista Sustentável