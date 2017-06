Casa Solar reforça pioneirismo do Governo de Goiás em programas sociais

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 7:30

O Governo de Goiás assume mais uma vez o pioneirismo no País na execução de programas inovadores. Depois do premiado Cheque Mais Moradia – que inspirou o Cartão Reforma do governo federal – em parceria com o Minha Casa Minha Vida, o Governo do Estado criou o Casa Solar, projeto que já instalou sistemas de energia solar fotovoltaica em 1.200 unidades habitacionais goianas.

Desenvolvido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), o Casa Solar é capaz de gerar até 70% de economia na conta de energia das famílias beneficiárias. Alto Paraíso, no Nordeste goiano, e Pirenópolis, na Região Central do Estado, foram os primeiros municípios a receberem o benefício.

Em Alto Paraíso foram instaladas 40 unidades. Já em Pirenópolis, cidade histórica que também integra o roteiro turístico de Goiás, a Agehab implantou o sistema de energia fotovoltaica em 146 moradias. Cada uma delas recebeu uma placa e a estrutura pronta para instalação de outra no futuro.

Com a entrada em funcionamento desses dois pilotos, Goiás passa a ser o Estado pioneiro em adoção de energia fotovoltaica em unidades unifamiliares e também em número de residências. Na primeira etapa são quatro municípios beneficiados: Alto Paraíso, Pirenópolis, Caçu e Palmeiras de Goiás.

O investimento do Governo de Goiás na implantação dos sistemas é de R$ 3 mil por unidade habitacional, em Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma/Melhoria. Essa ajuda a popularizar a tecnologia e colocá-la à disposição de famílias de baixa renda, com atendimento em escala, fato que tem atraído as empresas do setor para o filão das moradias de interesse social.

Nova Profissão

As famílias beneficiárias do Casa Solar ganharam uma nova chance de conquistar uma profissão e alternativas de emprego e renda por meio de cursos de formação profissional de instalação e manutenção dos sistemas de energia fotovoltaica. A Agehab ministra o curso gratuitamente aos beneficiários que se interessarem em adquirir os conhecimentos técnicos para instalação das placas fotovoltaicas.

É o caso do operador de máquinas Hélio Henrique Ferreira da Silva, que trabalhou junto com outros beneficiários na instalação de placas nas 40 unidades em Alto Paraíso. Feliz com a nova profissão, Hélio já planeja com outros dois colegas de curso abrir uma pequena empresa de instalação das placas. “O curso foi ótimo. Foi maravilhoso! Espero que logo eu esteja com meu negócio de instalação das placas funcionando”, projeta.

Diploma na Mão

Doze dos quarenta beneficiários do Casa Solar em Alto Paraíso fizeram o curso e, como o operador de máquinas Hélio Henrique, planejam colocar a nova profissão, adquirida graças ao curso ministrado pela Agehab especialmente aos beneficiários do programa, em prática, além da instalação em suas próprias casas.

