Catalão vai ganhar mais um Instituto Tecnológico de Goiás

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 17:03

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), por meio da Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia, lançou nesta terça-feira, dia 24, a construção de mais um Instituto Tecnológico de Goiás (Itego), que será instalado junto ao Parque Tecnológico GoiásTec. O evento foi no auditório da Associação Comercial e Industrial de Catalão/Câmara dos Dirigentes Lojistas (Acic/CDL). O governo de Goiás prevê a entrega de mais institutos nos próximos 90 dias.

“Este Itego tem a missão de corroborar com as ações implementadas pelo governo estadual com foco no crescimento socioeconômico”, afirmou o secretário de Desenvolvimento, Luiz Maronezi. Ele destacou ainda a importância da capacitação profissional da população da cidade, ressaltando o objetivo de interromper a importação de mão de obra de estados e municípios.

“De nada adianta trazermos novas empresas e indústrias se os nossos cidadãos não puderem ocupar as vagas de emprego geradas. E para isto temos que oferecer aos cidadãos a capacitação técnica e profissional”, ressaltou.

O superintendente de Ciência e Tecnologia, Mauro Faiad, em seu discurso, relembrou que até a década de 1970 a população local era praticamente estática, não havia crescimento populacional. E que, após ciclos de desenvolvimento, a cidade entra agora num importante momento que é o de se preparar para o desenvolvimento sustentável. “Por isso a importância do governo estadual incentivar a inovação tecnológica nas indústrias. Este Itego será um espaço multiuso, que favorecerá esse desenvolvimento”, frisou Faiad.

Pós-graduação

O superintendente Faiad também informou sobre um curso de pós-graduação a ser oferecido pela UEG, assim que o Itego estiver pronto. “Mais importante que a obra física é a aproximação e as parcerias firmadas entre o governo estadual, instituições de ensino, fórum empresarial e industrial e o município”, destacou.

A importância de Catalão foi destacada pelo presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Pedro Alves. “Catalão hoje está no centro do desenvolvimento da região”. Segundo Pedro Alves, a Fieg, por meio do Senai e Sesi que se instalaram na cidade, tem procurado colaborar com o crescimento de Catalão.

“O Brasil é o ícone da América do Sul, temos um mercado muito propenso, mas precisamos melhorar no aspecto da inovação e tecnologia. Só assim teremos produtos com competitividade no mercado”, comentou.

O secretário municipal de governo, Fernando Neto, representou o prefeito, Adib Elias, na solenidade. Ele fez um retrospecto das mudanças percebidas no dia a dia em Catalão, desde a época em que era possível ver boiadas pelas ruas, contrastando com os dias atuais em que “a minha cidade hoje produz automóveis”. Neto evidenciou ainda que o poder público municipal está de mãos estendidas para todas as iniciativas, como a da implantação do Itego, que venham favorecer o crescimento do município.

Novos Itegos em Goiás

O secretário de Desenvolvimento, Luiz Maronezi, informou ainda sobre a entrega de seis Institutos Tecnológicos de Goiás (Itegos) nos próximos 90 dias. Três estão na região do Entorno: Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Formosa. Os outros três estão em Aparecida de Goiânia, Região Noroeste de Goiânia e em Mineiros.

Investimentos Catalão

O Itego Prof. Antônio Salles homenageia o professor da Escola Presidente Roosevelt, posteriormente denominada Escola São Bernardino Siena, de Catalão, que também foi chefe do Departamento de Letras da Universidade de Brasília. A unidade recebe investimentos de R$ 5 milhões, do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia e terá capacidade de atender 2 mil alunos ao ano. A obra será concluída no prazo de 12 meses.

O objetivo com a construção deste Itego é complementar a cadeia produtiva do município, reconhecido pelas indústrias do setor metalmecânico e de mineração. O Itego professor Antônio Salles Oliveira, que será edificado dentro do condomínio empresarial e tecnológico da cidade para a oferta de cursos voltados para o setor metalmecânico, faz parte do Programa Goiano de Parques Tecnológicos. O Itego possuirá também programa de incubação de empresas, para promover o empreendedorismo e o nascimento de novos negócios inovadores.

O Parque Tecnológico GoiásTec tem como foco os setores de Agronegócios, Alimentos, Confecções, Logística, Metalomecânico e Mineração. Além da formação de mão de obra de acordo com as vocações e potenciais empresariais do município e região. O Itego oferecerá serviços de transferência de tecnologia e serviços tecnológicos, fomentando o desenvolvimento e inovação tecnológica das empresas, especialmente as residentes no GoiásTec.

