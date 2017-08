Ceasa completa 42 anos nesta quinta-feira

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 11:37

A Ceasa-GO completa 42 anos nesta quinta-feira, dia 31, como a 4ª maior Central de Abastecimento do Brasil no volume de produtos comercializados. No ano passado foram comercializadas 939 mil toneladas de hortifrutigranjeiros, com uma arrecadação superior a 2 bilhões e 600 milhões de reais.

Nesta quinta-feira, 31, um culto ecumênico e um show artístico com cantores marcará os festejos dos 42 anos das Centrais de Abastecimento de Goiás. O evento será realizado a partir das 9 horas, em frente a Rádio Ceasa, com distribuição de brindes.

Sobre a Central de Abastecimento

A Ceasa-GO tem uma área construída de 38 mil M². São 11 pavilhões, com 22 empresas concessionárias instaladas; 2 galpões, onde estão a Pedra I, com 600 produtores rurais que comercializam os hortifrútis produzidos em suas propriedades e Pedra II, com 250 permissionários (pequenos comerciantes) que negociam um mix de produtos; Banco de Alimentos; Banco de Caixas; 5 sanitários públicos; sede administrativa, que abriga área de atuação dos servidores da empresa, escritórios de entidades parceiras (Emater e Agrodefesa), uma sala de amamentação e em um prédio anexo, um consultório odontológico e um banco.

Na Ceasa-GO são comercializados cerca de 240 itens de produtos diferentes. A Ceasa-GO é o principal mercado de hortifrutis da região Centro Norte do País. Além de Goiás, os produtos da Ceasa são vendidos para os estados de MT, TO, PA, MA, RO, AM, DF e para algumas cidades das regiões Sul e Sudeste. Cerca de 15 mil pessoas, entre produtores, empresários, trabalhadores e compradores, circulam diariamente no mercado da Ceasa-GO.

A Ceasa-GO passa por uma profunda transformação. Foram construídos 4 novos banheiros; A portaria principal foi modernizada. Foi construída uma via interna, Leste-oeste. A malha viária interna será revitalizada com uma sinalização horizontal e vertical. O novo e moderno Banco de Alimentos será inaugurado em breve ampliando a capacidade de atendimento às famílias e entidades filantrópicas, evitando o desperdício. Ainda na área de infraestrutura foi construído um novo pátio de estacionamento de carga com área de 34mil m²; a ampliação da cobertura do Galpão dos Produtores (Pedra I); um novo pavilhão (GP-10) com área de 2.400m² onde serão instalados 24 boxes com a chegada de novos concessionários e a geração de mais empregos. As novas câmeras de monitoramento já estão operando gerando mais segurança para os usuários e operadores do mercado. O sistema de abastecimento de energia também está sendo ampliado.

Uma revolução na área socioambiental. Uma Usina de Triagem e Compostagem já está transformando os resíduos sólidos em fertilizantes. A Ceasa-GO será uma referência em sustentabilidade.

O Plano de Gestão Ambiental prevê ações nas áreas de desenvolvimento social, educação ambiental, logística, destinação adequada e reaproveitamento de resíduos sólidos. A coleta seletiva está sendo implantada. Com essa medida, a Ceasa-GO deixará de descartar mais de 30 toneladas diárias de resíduos, no aterro sanitário de Goiânia. Além do ganho ambiental, a empresa vai economizar mais 80 mil reais com o recolhimento e descarte dos resíduos.

A administração da Ceasa-GO tem outro grande desafio: diminuir os custos com a manutenção e reduzir o valor do rateio para os concessionários e permissionários. Uma grande conquista neste sentido foi a redução da conta de esgoto de 80 mil reais mensais para 8 mil reais. É meta da atuação gestão apoiar à agricultura familiar e os pequenos produtores.

Em breve, será lançada a Feira dos Produtos Orgânicos que já estão sendo comercializados na Ceasa. Outra grande novidade vem aí: O Festival Gastronômico do Pequi, Guariroba e Milho.