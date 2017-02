Campanha de doação de órgãos vai a shopping

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 9:40

A partir desta quinta-feira, dia 16, até sábado, 18, equipe da Central de Transplantes do Estado de Goiás estará no Shopping Estação Goiânia das 10 às 16 horas, para uma campanha de conscientização sobre doação de órgãos. A campanha vai contar com mostra fotográfica, depoimentos e folhetos explicativos. A intenção é divulgar a importância do envolvimento de toda sociedade na doação de órgãos, aumentando, assim, os números de doações e diminuindo a fila de pessoas que aguardam um transplante para viver ou ter melhor qualidade de vida.

Em Goiânia, hoje, são realizados transplantes de coração, córnea e rins, e o índice para aqueles que conseguem uma doação foi, de acordo com estatísticas de 2017 da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, no máximo 27,78%. Portanto, para alertar a comunidade, a equipe da Central traz para o Estação Goiânia palestras com depoimentos de personagens reais envolvidas neste contexto, a fim de esclarecer dúvidas e despertar o desejo de ser doador.

Programação

No primeiro dia de evento, nesta quinta-feira, 16, às 14 horas, o shopping recebe uma família que autorizou a doação de órgãos para prestar depoimentos. Já na sexta-feira, às 14 horas, o público poderá ouvir o relato de uma pessoa que está na fila esperando pelo transplante; e no sábado, dia 18, também às 14 horas, um paciente que já recebeu a doação de órgãos compartilha sua experiência com os presentes.

A Central de Transplantes do Estado de Goiás também apresenta ao público a mostra fotográfica DOAR o Melhor de Si, com banners de famílias doadoras, pacientes da fila de espera e os que receberam doações, além de distribuir brindes e folhetos explicativos.

Doação x mitos

A coordenadora de Eventos e Educação Continuada da Central de Transplantes, Aline Ávila, explica que este tipo de ação em um shopping como o Estação Goiânia é de extrema relevância para a causa. “Atualmente, oito em cada 10 famílias recusam a doação de órgãos por desconhecer o processo. Precisamos desconstruir os mitos em torno da doação, visto que hoje apenas a família pode autorizá-la”, afirma. O ponto principal, segundo Aline, é conversar com a família sobre a doação.

O Shopping Estação Goiânia está empenhado em auxiliar na causa, visto que o conhecimento do processo por parte da população pode auxiliar na doação voluntária. “No Brasil, para ser doador, basta que o indivíduo comunique seu desejo para os familiares. Por isso acreditamos que, orientando os clientes que circulam no shopping, podemos fazer a diferença”, ressalta o superintendente do Shopping Estação Goiânia, Elimar Caetano Rosa. O Shopping Estação Goiânia fica na Avenida Goiás Norte, sem nº, no Centro da capital.