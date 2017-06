Centros de Convivência de Idosos terão piscinas

A festa junina realizada nesta terça-feira, dia 20, no Centro de Convivência de Idosos (CCI) Cândida de Morais reuniu pessoas das quatro unidades da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) de apoio à terceira idade. A direção do CCI caprichou no cenário junino para deixar animado e festivo o arraiá do Centro de Convivência de Idosos. Bandeirolas e enfeites coloridos fizeram parte da decoração do espaço destinado aos grupos de dança que se apresentaram, vindos também da Vila Vida, Norte Ferroviário e Complexo Gerontológico Sagrada Família. Comidas típicas não faltaram: canjica, pé-de-moleque, mané-pelado, pipoca e outras guloseimas do cardápio caipira atraíam os participantes para as barracas de quitandas.

No auge da festa, a presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, quebrou o protocolo, caiu no forró e, sob aplausos, dançou com idosos e idosas que se alternavam nas rodas formadas por grupos vestidos a caráter para os festejos juninos. Valéria aproveitou o clima de animação para anunciar a construção de piscinas nos Centros de Convivência Cândida de Morais e Norte Ferroviário. “Conversei sobre isso com o governador Marconi Perillo e ele aprovou totalmente a ideia”, disse.

A presidente de honra da OVG saudou os participantes da comemoração e destacou a “satisfação de compartilhar a alegria de uma festa tão tradicional e popular com pessoas queridas”, citou, agradecendo a presença de gerentes, diretores, funcionários, idosos e familiares, além de pessoas da comunidade presentes ao evento. Ana Celina, gerente do CCI Cândida de Morais, disse que festas são uma ótima terapia para promover integração, elevar a autoestima e tornar os idosos mais participativos.

Maria Luiza Gomes, de 66 anos, contou que era a segunda vez que participava de festa junina da OVG. “Estamos todos muito animados e vamos fazer uma bonita apresentação”, afirmou. “A gente se diverte muito e encontra os amigos”, comentou Veridiano Gomes de Oliveira, de 72 anos. “Essa é a festa mais animada da cidade”, observou, sem perder a cadência do forró. A programação levou para o meio do salão o Coral Viva Mais, que interpretou músicas do cancioneiro popular junino e outras consagradas pelas comemorações de junho e sorteio de brindes.

Fotos: Cristina Cabral.