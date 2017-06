Cheque Mais Moradia garante parcerias habitacionais de R$ 7 milhões para Cachoeira Alta

Data de publicação: 16 de junho de 2017 - 19:50

Cachoeira Alta já recebeu investimentos na área habitacional da ordem de R$ 7 milhões, fruto de parceria do governo de Goiás, por meio da Agehab, e com o governo federal. Desse total, mais de R$ 5,5 milhões são de recursos diretos do Estado, com o Cheque Mais Moradia.

De acordo com Luiz Stival, presidente da Agehab, a cidade foi atendida em diversos programas viabilizados pelo órgão que dirige em parceria com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, com aporte garantido de contrapartida do governo de Goiás em Cheque Mais Moradia.

Por meio de parceria direta com a Prefeitura, a Agehab está integralizando repasses de um convênio de construção de 175 moradias, das quais 92 já foram entregues e as outras 83 estão em fase de conclusão.

Em outro convênio com a Caixa/FGTS imóvel na planta, modalidade em que o município foi o primeiro a firmar parceria, foram construídas pela Agehab 42 moradias com quase R$ 1 milhão de recursos do Cheque Mais Moradia e R$ 300 mil do FGTS. Na parceria com o programa Oferta Pública Sub-50 (que atende municípios com até 50 mil habitantes), foram investidos R$ 1,2 milhão para construção de 40 moradias, dos quais R$ 200 mil do Estado.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás