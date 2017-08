Cine Cultura estreia filme com acessibilidade

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 16:09

O Cine Cultura traz essa semana duas estreias, dentre elas o filme Mulher do Pai, dirigido por Cristiane Oliveira, com acessibilidade para deficientes visuais. A sessão especial da obra será nesta quinta-feira, dia 24, às 15h10, e a iniciativa é uma parceria entre o Cine Cultura e a Biblioteca Braille, ambas unidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Outra novidade da programação é o filme O Dia Mais Feliz na Vida Olli mäki, dos diretores Mikko Myllylahti e Juho Kuosmanen, que também entra em cartaz na sala a partir de quinta-feira.

A produção brasileira Mulher do Pai mostra a difícil relação entre pai e filha. No roteiro, o drama da adolescente Nalu (Maria Galant), que precisa cuidar do pai cego, após a morte da avó que os criou como irmãos. Quando Ruben (Marat Descartes) percebe o amadurecimento da filha, surge uma desconcertante intimidade entre eles. Mas, com a chegada de Rosário, o ciúme ganhará espaço na vida de ambos.

Vencedor da mostra paralela Um Certo Olhar no Festival de Cannes de 2016, o longa O Dia Mais Feliz na Vida Olli mäki fala da trajetória de um atleta em meio a um dilema. A trama se passa no verão de 1962, quando Olli Mäki tem a chance de disputar o título mundial de boxe na categoria peso-pena. Em todos os lugares da Finlândia, das cidades do interior às luzes da cidade de Helsinque, as pessoas torcem para o seu sucesso. A única coisa que Mäki precisa fazer é perder peso e se concentrar. Mas há apenas um problema: Olli está perdidamente apaixonado por Raija.

Em exibição

O Cine Cultura mantém em cartaz, por mais uma semana, os filmes Corpo Elétrico, do diretor Marcelo Caetano, com sessão adicional às 13h20 (de segunda a sexta-feira) e às 20h30 (todos os dias), e O Futuro Perfeito, de Nele Wohlatz.

Em O Futuro Perfeito, a jovem Xiaobin é uma chinesa de 17 anos que está perdida em um mundo novo. Após se mudar para a Argentina sem falar nenhuma palavra em espanhol, ela busca um rumo para a vida. Ao se matricular em uma escola de línguas, a moça vai aos poucos aprendendo novas palavras, ao mesmo tempo em que seu futuro é delineado.

Na produção nacional Corpo Elétrico, o destaque é Elias (Kelner Macêdo), dono de uma fábrica de confecção de roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba e passa os dias entre o trabalho e encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre as possibilidades de futuro, o rapaz começa a ficar cada vez mais próximo dos colegas da fábrica, e vê os amigos seguirem caminhos diferentes do seu.

O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica. O ingresso da sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Todas as segundas-feiras têm preço promocional de R$ 4.

Confira as sessões:

13h20: Corpo Elétrico (exceto sábado e domingo)

15h10: Mulher do Pai (sessão com acessibilidade no dia 24/08)

17h10: O Dia Mais Feliz na Vida Olli mäki

19h10: O Futuro Perfeito

0h30: Corpo Elétrico

Comunicação de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce Goiás)