Eventos de teatro trazem Ingrid Koudela a Goiás

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 10:43

O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/Seduce e o Programa Interdisciplinar de Pós Graduação em Performances Culturais/UFG, promovem dois eventos com a professora doutora Ingrid Koudela (USP). O primeiro será uma mesa de debate com o tema Teatro Educação (encontros), nesta quarta-feira, dia 8, às 18 horas e contará com a participação do professor doutor Gilberto Icle (UFRGS/RS), com entrada gratuita.

O segundo evento será uma oficina intitulada Alegrias, Teatro e Alegorias: Pantagruel e Rabelais* no dia 9, quinta-feira, das 9 às 17 horas, com inscrição no valor de R$ 50. Os dois encontros ocorrerão no CEP Ciranda da Arte, na Rua 227, nº 60, Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Koudela

Ingrid Koudela é escritora, tradutora e professora universitária, uma das figuras centrais no estudo da didática do teatro e principal desenvolvedora do sistema de jogos teatrais e do pensamento de Viola Spolin no Brasil, tendo traduzido toda sua obra para o Português. Gilberto Icle é da UFRGS. Atua em Pedagogia do Teatro e coordena o Grupo de Estudos em Educação, Teatro e Performance.

Ementa da Oficina

O gesto teatral é temporal, como a música. Ele pode apenas invocar universos simbólicos durante a sua duração no tempo. O teatro é arte efêmera. A linguagem visual implica em tornar material a vida. Como diferentes linguagens artísticas (Música, Artes Visuais, Dança, Literatura) podem ajudar a construir a encenação teatral? Fragmentos de texto e jogo teatral podem constituir, ao lado do exercício de leitura de imagem, a metodologia do processo pedagógico.

Mais informações: (62) 3261-6619