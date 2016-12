Coíndice discute Índice de Participação dos Municípios

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 9:38

O Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios (Coíndice) está reunido nesta quinta-feira, dia 22, para aprovar o Índice de Participação dos Municípios (IPM) que vigora em 2017. Deve haver mudanças em relação ao IPM provisório, aprovado em outubro, por causa dos recursos apresentados por vários municípios. A reunião foi convocada pela presidente do conselho e secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa.

O Coíndice formaliza a partilha da cota de 25% do ICMS destinado aos 246 municípios goianos, seguindo as regras da Constituição Estadual e de leis que tratam do tema, assim como resoluções fixadas pelo próprio conselho. É formado por nove membros, sendo três indicados pela Assembleia Legislação, os deputados Lincoln Tejota, Sérgio Bravo, e Humberto Aidar, três pela Associação Goiana dos Municípios, os prefeitos Issy Quinan Júnior (Vianópolis), Kelson Vilarinho (Cachoeira Alta) e Misael de Oliveira (Senador Canedo), e três pela Secretaria da Fazenda.

Além de Ana Carla, integram o conselho o superintendente da Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior e o superintendente-executivo em exercício Sérgio Augusto de Oliveira. O mandato de todos termina no dia 31. Nova composição será formada em 2017. A reunião será no auditório do CAT, Setor Leste Vila Nova, e, Goiânia.

*Comunicação Setorial da Sefaz