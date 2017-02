Colaboradores da OVG fazem prova para MBA

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 10:40

Os colaboradores da Organização das Voluntárias de Goiás que se inscreveram ao curso de MBA em Liderança e Gestão do Terceiro Setor farão provas nesta sexta-feira, dia 17, às 14 horas, na sede do Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog). Viabilizado por meio de parceria da OVG com a Caminhos Vida Integral e o Ipog, o curso, que terá início no dia 24 de março, terá 30 vagas e duração de 528 horas/aula.

Entre os objetivos do curso estão o preparo de colaboradores da OVG para a transição de uma nova etapa de excelência em gestão do Terceiro Setor, se preparando para ajustar às exigências como Organização Social e respeitando uma filosofia de humanização da gestão; melhorar o desempenho de execução da estratégia em todos os setores, promovendo resultados sustentáveis e diferenciados; e aumentar a produtividade das equipes a partir de uma liderança mais consciente e instrumentalizada, bem como alinhar as práticas inovadoras de liderança com o que preconizam os pesquisadores mais respeitados da atualidade.

O processo de seleção dos candidatos ao treinamento terá ainda, análise curricular dos dados pessoais, escolaridade, experiência de trabalho, resumo de atividades desempenhadas e cursos de aperfeiçoamento profissional. Haverá também entrevista nos dias 20 a 23 de fevereiro, na sede da OVG, a ser feita por uma comissão julgadora formada por profissionais da Caminhos Vida Integral, em horários previamente agendados. O candidato deverá apresentar uma carta escrita à mão, com todos os dados pessoais, solicitando sua participação no curso. O resultado será anunciado dia 1º de março a todos os inscritos através do e-mail corporativo e os classificados receberão as orientações necessárias para a efetivação da matrícula no curso.

Qualificar profissionais

Ao falar sobre a iniciativa, Eliana França, diretora-geral da OVG, afirmou que a Organização vem experimentando uma mudança na cultura organizacional para se ajustar às exigências como Organização Social e aprimorar suas relações com o Estado, no intuito de se fortalecer nessa relação. “O propósito é a qualificação dos nossos profissionais na busca por mais eficiência para enfrentar os desafios que virão”, disse a diretora-geral.