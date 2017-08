Coletiva vai tratar do fim da troca do cartão do Passe Escolar

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 14:17





A Secretaria de Governo e a Superintendência da Juventude promoverão nesta quarta-feira, dia 30, às 10h, coletiva de imprensa para tratar sobre o fim da troca dos cartões do Passe Escolar em Goiânia, que passa a ser somente Passe Livre Estudantil (PLE). Os estudantes que já eram cadastrados e os que efetuaram novos cadastros deverão ter a nova carteirinha para desfrutar do benefício de 48 passagens integrais mensais. A troca do cartão do agora extinto Passe Escolar deverá ser realizada até o dia 31 de agosto, quinta-feira. A partir do dia 1º de setembro será aceita apenas a nova carteirinha do Passe Livre Estudantil, retirada na unidade do Vapt Vupt indicada ao beneficiário pelo site da Segov (www.segov.go.gov.br). A Segov conta com a colaboração de toda a imprensa para a divulgação da informação, tendo em vista que muitos estudantes poderão ser lesados caso não realizem a troca, passando, assim, a não ter mais acesso ao benefício. SERVIÇO Coletiva de imprensa sobre troca da carteirinha do Passe Livre Estudantil

Data: quarta-feira, 30 de agosto

Horário: 10h

Local: Secretaria de Governo – 6º andar, ala oeste, Palácio Pedro Ludovico Teixeira