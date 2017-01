Saneago monitora o abastecimento em 225 municípios

Data de publicação: 2 de janeiro de 2017 - 11:33

Os 225 municípios goianos que contam com a atuação da Saneago e quase todas as unidades de abastecimento de água da estatal goiana já contam com um painel de automação industrial para o controle remoto a distância das unidades de serviço de água e esgoto. Esse painel foi criado para integrar os trabalhos de combate às perdas de água. A área de automação industrial da companhia vem desenvolvendo, desde 2010, o Controlador Lógico Programável (CLP), um dispositivo inteligente de baixo custo que possibilitou a criação do painel, que hoje representa dois principais retornos à Saneago, o econômico e o ambiental, além do reconhecimento em inovação e desenvolvimento de tecnologia da equipe para melhoria no controle operacional.

Com o apoio e investimento interno da gestão, a durabilidade e segurança do CLP avançou, o que foi determinante para a construção do painel padrão de automação remota de simples instalação e manutenção a baixo custo. Com sistemas de automação similares comercializados no mercado por R$ 30 mil, os técnicos da Saneago conseguiram desenvolver a aplicação por R$ 5 mil cada, com um rádio moderno. O que resultou na economia de cerca de R$ 38 milhões, durante a implantação até janeiro de 2017, segundo a companhia.

O baixo custo do painel se dá porque a Saneago adquire apenas os componentes eletrônicos (placas, fios e conexões) para a confecção do CLP, que é uma placa eletrônica projetada, no final de 2009 pela equipe técnica da companhia. A Saneago entrou com processo de obtenção de patente sobre o CPL que está em trâmite no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Os softwares de supervisão do sistema também são de autoria dos analistas da empresa, de acordo com a Superintendência de Tecnologia Operacional e Meio Ambiente (Sutom).

Todas as economias de equipamentos e programas de computador permitiram investimento em inovações conforme as particularidades das unidades da Saneago. Por exemplo, há painéis de automação que são energizados com placas fotovoltaicas, que transformam energia solar em elétrica. Segundo técnicos da Sutom, o maior investimento proporcionado na economia com CLP foi a escolha de um rádio robusto, o item mais caro do painel. Importado, o rádio atua com espalhamento espetral similar à telefonia móvel e pode atuar como repetidor de sinal, gerando uma rede própria de rádio da empresa.

Melhorias

O sistema de automação permite o controle de bombas e sensores de níveis de reservatórios, produz ainda o histórico de atuação dos equipamentos, o que possibilita a supervisão e o controle de consumo de água das cidades. Vazão, frequência de acionamento de inversores, correntes e tensões elétricas são algumas das métricas produzidas pela automação. Na melhoria do projeto, há ainda na Saneago o desenvolvimento de três novos avanços: a migração do CLP Serial para Ethernet, a criação do CLP para macromedidores de água na saída de reservatório e a implantação da supervisão na plataforma web.

Todo esse trabalho pode ser comprometido pelo vandalismo e o furto de equipamentos que, segundo a Saneago, a empresa e a população sofrem constantemente e que atrapalham a prestação dos serviços de água e esgoto à população. Na região do Entorno do Distrito Federal, por exemplo, a solução apontada é enterrar o painel de automação da Saneago que gera a rede radiofônica, da mesma maneira que ocorre com a maior parte das redes água e esgoto da empresa, revela os técnicos da Sutom.