Comando de Divisas de Caçu terá canil para combate às drogas

Data de publicação: 21 de dezembro de 2016 - 18:32

O Comando de Operações de Divisa (COD) de Caçu da Polícia Militar – ligado ao Comando de Policiamento Especializado (CPE) – acaba de ganhar mais um reforço companheiro: um canil. O novo assistente vai empregar os cães de faro em entorpecentes para otimizar o trabalho na região conhecida por ser rota interestadual de tráfico de drogas.

Na inauguração, populares acompanharam uma demonstração de como é empregado um cão de faro por meio do trabalho do cão Crioulo, do BPM Choque, e sua equipe.