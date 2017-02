Combate intensificado ao crime em Luziânia já mostra resultados

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 9:09



A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) realiza trabalho intenso de enfrentamento à criminalidade em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Nesta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil apresentou balanço que aponta as prisões de 23 suspeitos de homicídios no município. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves, reuniu-se com o prefeito Cristóvão Tormin e comandos do policiamento da região para, juntos, definirem novas estratégias.

O resultado do trabalho realizado pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de Luziânia, durante dois meses, sob o comando do delegado Rodrigo Mendes, levou a 14 prisões em dezembro de 2016 e nove em 2017. Segundo o titular da 5ª DRPC, as detenções são reflexo de ações intensificadas que visam a diminuição do número desse tipo de crime no município. “Nossa meta é continuar de forma permanente o trabalho e, com isso, retirar das ruas suspeitos de crimes graves. Com isso elevaremos ainda mais o número de detenções”, relata.

De acordo com o serviço de inteligência da SSPAP, com a intensificação dos trabalhos das forças policiais e, consequentemente as prisões desses suspeitos, a tendência é que ocorra um declínio significativo dos índices criminais em Luziânia. Homens do Comando de Missões Especiais (CME), formado pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e Batalhão de Choque atuarão para atender às demandas de alta complexidade na região.

Esta é uma determinação do governador Marconi Perillo que quer urgência máxima na apuração dos crimes, como homicídios. De acordo com o comandante da PM, tropas goianas serão suficientes para atender às demandas do município e região. A decisão foi tomada em consonância com trabalho permanente realizado pelos departamentos de inteligência das forças policiais que monitoram anomalias e manchas criminais em todos os 246 municípios.

As forças de segurança do estado estão convencidas de que a situação está sob controle, e que as polícias de Goiás têm plenas condições técnicas e de efetivo para elucidar e reprimir crimes, garantir a ordem e a paz social. O governo também informou que será inaugurada, em breve, uma unidade da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar, na região do Entorno do DF, e que terá Luziânia como sede.

Prisões

No início do mês de dezembro, a Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), de Luziânia, cumpriu dois mandados de prisão temporária contra Danilo dos Santos Lima, 19 anos, conhecido como Dodô, e Micael da Silva Matos, 19 anos. Eles são investigados pelo crime de homicídio qualificado na região central de Luziânia, que vitimou Alessandro Lima Ribeiro, 20 anos, morto por disparos de arma de fogo. Além desse crime, a polícia investiga, ainda, a participação de Dodô em outros dois assassinatos.

Ainda em dezembro, policiais civis prenderam Wladmir de Lira Leite, foragido da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, onde cumpria pena por homicídio qualificado. A prisão ocorreu no interior de um supermercado do município. Na mesma época, a PC deflagrou a Operação Gálatas, que contabilizou as prisões de 10 suspeitos de homicídios em Luziânia. As diligências fizeram parte do programa SSP com Você, realizada no distrito Jardim Ingá.

No final do ano, policiais civis do GIH de Luziânia prenderam preventivamente Valter Aparecido Lemes de Lima, 31 anos. O acusado responde por homicídio qualificado ocorrido na cidade de Dianópolis, no Tocantins, em 2009. Ele estava foragido e residia na região do Entorno do DF, ocasião em que foi localizado e preso no Jardim Ingá, em Luziânia.

2017

No mês de janeiro, durante a realização de uma operação, policiais civis prenderam Pedro Fernandes da Silva Neto, 21 anos, W.R.G.D (menor), e Moisés Pereira Dantas, de 32 anos. Os três são suspeitos do assassinato de Brendo Araújo Tinoco, ocorrido em novembro do ano passado, no Parque Estrela Dalva 9. A vítima foi morta com chutes, socos e golpes de enxada na cabeça. As investigações levaram também à prisão temporária de Fábio Fernandes de Jesus, apontado como partícipe do crime.

Em sequência ao ciclo de operações, a Polícia Civil de Luziânia prendeu Anderson Carlos de Sousa Silva, vulgo Mãozinha, denunciado por dois homicídios qualificados (um tentado e outro consumado), ocorridos em outubro de 2012, no Setor Industrial, em Luziânia. Mãozinha também é investigado e apontado como um dos principais suspeitos de ter assassinado Dener dos Santos Santana, em novembro do ano passado.

No final de janeiro, policiais civis do GIH prenderam temporariamente Yago Alexsander Ribeiro, de 20 anos. Ele é investigado pelo assassinato de Alessandro Lima Ribeiro, fato ocorrido em setembro de 2016, na região central de Luziânia. Cumpriram, ainda, mandado de prisão contra Alfredo Pereira dos Santos, de 52 anos, acusado de homicídio qualificado. Ele foi detido no bairro Parque Mingone.

Já em fevereiro, a Polícia Civil cumpriu mandado de internação contra os adolescentes D.P.A. e P.B.S.L., acusados pelo homicídio qualificado de Thiago dos Reis, ocorrido no Parque Mingone 2, em maio de 2016. A vítima foi morta por motivo banal. Os menores tiveram internação decretada pela Vara da Infância e Juventude.

*Assessoria de Imprensa da SSPAP-GO