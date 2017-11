Começa nova etapa do Seminário de Educação para as Relações Étnico-raciais

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 17:31

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) começou nesta quarta-feira, dia 8, a terceira etapa do Seminário Estadual de Educação para as Relações Étnico-raciais. O objetivo do encontro é sensibilizar e despertar os profissionais da rede pública estadual de educação para o debate sobre o respeito e a implementação das diretrizes nacionais que tratam do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. O evento vai até sexta-feira, dia 10, no Umuarama Plaza Hotel, em Goiânia.

A programação contemplará apresentações culturais, conferência, mesa redonda, minicursos, oficinas e grupos de trabalhos. A carga horária do Seminário é de 32 horas. A organização do evento destaca que o seminário chama a atenção dos profissionais para promover a valorização e o reconhecimento da diversidade étnico-racial na educação a partir do enfrentamento estratégico de culturas e práticas discriminatórias e racistas, eventualmente, presentes no cotidiano das escolas.

A formação visa também possibilitar aos educadores ferramentas metodológicas para aperfeiçoar e aprimorar o conhecimento para que os educadores desenvolvam ações pedagógicas no âmbito escolar.

Lei federal

O seminário está fundamentado na Lei federal 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira no currículo das escolas públicas e particulares da Educação Básica e na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

Confira a programação completa Clicando aqui.

Serviço

Assunto: Seminário Estadual de Educação para as Relações Étnico-raciais

Dias: 8, 9 e 10

Hora: 8 às 18 horas

Local: Umuarama Plaza Hotel – Rua 4, 492, Setor Central, Goiânia-GO.

Comunicação Setorial da Seduce