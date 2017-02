Começam as aulas dos Bombeiros Mirins na cidade de Goiás

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 10:10

Vinte crianças da cidade de Goiás estão participando das aulas do Programa Educacional Bombeiro Mirim 2017 (Proebom) ministradas pelos profissionais do 12º Batalhão Bombeiro Militar. As aulas começaram na quinta-feira, dia 2, e prosseguem até 30 de junho deste ano, no período vespertino.

Os bombeiros mirins receberão durante o curso aulas teóricas e práticas com noções de ética e cidadania, salvamento aquático, teorias de incêndio e práticas de combate a incêndio, além de salvamento terrestre, noções de emergências médicas e aulas de educação física. Eles também vão passar por instruções sobre preservação do meio ambiente, noções de saúde e de higiene, educação no trânsito, drogas e seus malefícios, civismo e atividades recreativas.

O Proebom faz parte do Plano de Responsabilidade Social da Corporação e é um programa do Governo de Goiás que investe, entre outras coisas, na prevenção às drogas no meio infantojuvenil. Além de conscientizar sobre os perigos e riscos da droga, o programa social trabalha com valores como ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e preservação do meio ambiente, compromisso com as ações básicas de saúde, orientação sexual e inserção do aluno no mundo globalizado de forma consciente e crítica. Trabalha ainda, com a disciplina e promove a integração da corporação com a comunidade em geral.