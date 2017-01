Começam as aulas nas 1152 escolas da rede estadual

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 16:53

Durante visita à Escola Estadual Presidente Dutra, no Setor Universitário, em Goiânia, a secretária Raquel Teixeira abriu oficialmente nesta segunda-feira, dia 23, o calendário letivo de 2017 na rede estadual de Goiás.

Recebida por alunos e professores, a secretária de Educação, Cultura e Esporte deu boas vindas a todos e destacou os esforços do Governo de Goiás no sentido de levar um ensino público de qualidade para todas as escolas da rede, a exemplo do que já acontece na E. E. Presidente Dutra, que alcançou nota 6,4 no mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Por conta da excelência do trabalho pedagógico desenvolvido pela equipe de educadores, Raquel comentou que a instituição de ensino atende hoje 200 alunos do Ensino Fundamental, mas conta com uma lista de espera de outros 200. “Essa é uma escola referência na rede estadual”, comentou. Ela também aproveitou a oportunidade para anunciar a liberação de recursos para a pintura do prédio.

Calendário diferenciado

A secretária lembrou que, entre as novidades para 2017, estão a ampliação das escolas de Ensino Médio em tempo integral, que passarão a totalizar 43 unidades em todo o Estado, e a implantação da gestão por OS nas regionais de Anápolis, Águas Lindas e Luziânia.

Em fase final de adaptação, as novas escolas de tempo integral terão um calendário letivo diferenciado, com o início das aulas previsto para o dia 13 de fevereiro.

Nessa data, a Seduce preparou uma acolhida toda especial para os alunos dos 27 novos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis), que fazem parte do programa de expansão do modelo feito pela Seduce, com o apoio do Ministério da Educação. O acolhimento será feito pelos veteranos das escolas que já funcionam em tempo integral.

“Ninguém melhor do que eles para falar aos colegas sobre como funciona essa experiência e o que ela pode acrescentar na formação desses jovens”, acrescentou Raquel.

Organizações sociais

A secretária também comentou sobre o processo de implantação da gestão compartilhada com organização social na educação, que começará por 23 escolas da regional de Anápolis. Sobre a liminar na Justiça que interrompeu temporariamente o processo, Raquel Teixeira tranquilizou os pais dizendo que as aulas começaram normalmente nesta segunda, dia 23.

Entorno do DF

Isso porque, segundo ela, do ponto de vista pedagógico, não muda nada. Adiantou ainda que o mesmo modelo será levado nos próximos meses para 25 escolas sendo 14 nas cidades de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental, referentes à Macrorregião 5, e outras 11 nas cidades de Planaltina, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Água Fria de Goiás e São João da Aliança, referentes à Macrorregião 8.

“Vamos publicar os chamamentos essa semana e como temos que atender a uma certa burocracia, acredito que a gestão por OS nessas regionais do Entorno de Brasília deve começar para valer daqui uns dois meses”.

Mais informações: (62) 3201-3004