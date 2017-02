Concurso de comunicação científica inscreve bolsistas da Fapeg

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 17:06

Bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg) de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado nas áreas de Ciências da Vida ou Ciências Exatas e Engenharias podem se inscrever ao concurso internacional de comunicação científica FameLab, promovido em parceria com o British Council. O vencedor da etapa nacional ganhará uma viagem com as despesas pagas para o Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, em junho deste ano.

O concurso é realizado por meio da parceria do British Council com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) – incluindo a fundações de Goiás (Fapeg), Maranhão (Fapema), Minas Gerais (Fapemig), Espírito Santo (Fapes), Santa Catarina (Fapesc), Sergipe (Fapitec), Tocantins (Fapt), Paraná (Fundação Araucária) e a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp).

O objetivo é promover a aproximação entre cientistas e público em geral, por meio da contextualização e abordagem de temas científicos do dia a dia da sociedade, além de incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação, em especial a habilidade oral.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 próximo, no site do FameLab (www.britishcouncil.org.br/famelab). Cada candidato deve apresentar um vídeo de inscrição sobre um tópico de ciência ou tecnologia, com duração máxima de seis minutos (três minutos para uma versão em português e três minutos para versão em inglês), sem recurso de PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de apresentação e com o uso limitado de materiais de apoio portáteis. Será aceita apenas uma única inscrição de cada candidato e a qualidade do vídeo não comporá os critérios de análise.

Etapas

A data limite para submissão do vídeo de inscrição é o dia 24 de fevereiro. Após avaliação de um comitê formado por cientistas, especialistas em comunicação e jornalistas indicados pelas instituições parceiras na realização do concurso, serão selecionados 20 inscritos que farão uma apresentação presencial e ao vivo no dia 25 de abril, perante o público e comitê avaliador.

Os dez projetos que passarem dessa fase farão uma etapa de treinamento intensivo, em inglês e sem tradução simultânea, para preparação à final nacional, que será no dia 28 de abril. O vencedor participará da final internacional, no Cheltenham Science Festival, na Inglaterra, de 6 a 11 de junho.

Sobre o concurso

Lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, o FameLab está em 32 países para promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação entre pesquisadores. Em 2017, a competição acontece pela segunda vez no Brasil, em parceria com o CNPq, a Confap e a Fapesp.

Dúvidas e mais informações devem ser direcionadas para o e-mail contato@britishcouncil.org.br.

Assessoria de Comunicação Social da Fapeg

Mais informações: (62) 3201-8081 Ramal 221