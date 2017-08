Concurso O que fica do Fica? seleciona 20 textos de estudantes

O Fica 2017 foi realizado em junho e continua rendendo bons frutos. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) realiza a segunda edição do concurso de texto O que fica do Fica?, dirigido a estudantes entre 12 e 18 anos da rede estadual de educação na região da cidade de Goiás. Agora, a Secretaria divulga os 20 estudantes classificados no concurso.

Com o tema Cidades Sustentáveis: Desafios do século XXI, os textos para o concurso foram desenvolvidos entre junho e agosto e envolveu estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos das unidades escolares da rede pública da Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte – Crece Goiás.

O objetivo do concurso foi que os estudantes escrevessem sobre suas vivências durante o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, realizado de 20 a 25 de junho, na cidade de Goiás, fortalecendo o respeito e a valorização ao meio ambiente. Também, o objetivo foi estimular nos estudantes o interesse pela leitura e escrita.

Na primeira etapa, foram selecionados 20 textos finalistas, 10 na categoria infanto-juvenil e mais 10 na categoria juvenil (Ensino Médio). Os 10 vencedores do concurso serão escolhidos entre esses 20 classificados, e ganham como prêmio uma viagem ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A cerimônia de premiação será na cidade de Goiás, com data a ser definida em breve. Confira abaixo a lista dos classificados.

II Concurso de texto O que fica do Fica?

Categoria: Infanto-juvenil (Ensino Fundamental)

Gênero textual: Conto

Classificados:

“O amor”, de Maria Eduarda P. de Souza (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“O meu melhor amigo”, Douglas Camelo Rezende Filho (C. E. Dr. Albion de C. Curado)

“Sustentabilidade, uma luta incessante”, Adriano de C. Vieira Filho (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Salvando Gerações”, Kallyane Campos Souza (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Sem a minha vida?”, Israylaine Gleice Leonel Silva (C.E. Dr. Albion de C. Curado)

“Reminiscências”, Geovana Aparecida Salgado (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Consciência”, Julia Fogaça Nunes (CEPI- Professor Alcides Jubé)

“Pequenos gestos, grandes diferenças”, IsabelCristini V. Araújo (CEPI- Professor Alcides Jubé)

“Uma esperança chamada Maria”, Kevenlly Cristiny Duarte Batista (CEPI- Professor Alcides Jubé)

“As aventuras de Grampinha”, Nathanaelly Ferreira (Lyceu de Goyaz)

Categoria: Juvenil (Ensino Médio)

Gênero textual: Artigo de opinião

Classificados:

“Resistindo e existindo”, Giulio Cézar de Carvalho Cardoso (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Capitalismo X sustentabilidade”, Arianne Campos Souza (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Os desafios da sustentabilidade”, Gabriely Olímpia de S. Castro (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“É pra amar . É pra cuidar!”, Byanka Nunes dos Santos (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Planeta Urbano”, Dyeniffer Dias (C.E. de Aplicação Prof. Manuel Caiado)

“Somos todos terra! Então porque a destruímos?”, Murilo dos Santos Ribeiro (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Cidades Sustentáveis: Um desafio possível?”, Itamara Rodrigues da Silva (CPMG – Unidade João Augusto Perillo)

“Para um novo futuro, basta novas atitudes.”, Emilly Andressa F. Oliveira (CEPI – Professor Alcides Jubé)

“O convite”, Lorena Souza Morais (C. E. Dário Sampaio de Paiva)

“———————“, Helloisa Alves R. de Souza (C. E. Januária Ribeiro Sobrinho)