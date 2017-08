Conecta SUS disponibiliza informações sobre estoque de sangue

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 9:21

Os profissionais de saúde e a comunidade goiana têm desde terça-feira, dia 29, acesso ao número de bolsas de sangue disponíveis no Hemocentro de Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Saúde responsável pela assistência hemoterápica e hematológica em Goiás.

Os dados podem ser acessados no site do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde Zilda Arns Neumann, o Conecta SUS. O interessado deve entrar na home page, clicar na aba Indicadores de Saúde e em seguida no link Indicadores do Hemocentro.

As informações apresentadas no painel são atualizadas automaticamente e periodicamente de 30 em 30 minutos. O internauta encontra as seguintes informações: estoque de bolsas por tipo de sangue dentro da validade; histórico de candidatos a doação; perfil quanto a frequência de doação no ano 2017; perfil quanto ao sexo no ano 2017 e perfil quanto a faixa etária no ano 2017.

Carlos Augusto Tibiriçá, coordenador de TI do Conecta SUS, explica que o painel de indicadores do Hemocentro de Goiânia foi criado com informações captadas a partir do sistema Hemovida/DATASUS. “O objetivo é o de melhorar a gestão dos recursos hematológicos escassos e assim racionalizar o uso do estoque”, afirma Tibiriça.

O desenvolvimento deste painel é resultado da parceria entre Conecta SUS, Gerência de Tecnologia da Informação da SES-GO e Divisão de Tecnologia da Informação e áreas técnicas do Hemocentro de Goiânia.

Comunicação SES-GO