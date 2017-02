Conecta SUS é modelo para Moçambique

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017



Representantes de Moçambique conheceram o Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann, nesta quinta-feira, dia 9. O dia foi especial para a Saúde em Goiás que também recebeu a visita de representantes da Dinamarca. As duas comitivas internacionais também visitaram unidades de saúde da rede pública estadual: Hugo, Crer e Credeq.

No Conecta SUS, os representantes de Moçambique foram recepcionados pelo chefe de gabinete da SES, Francisco Lobo, e pelo gerente do Conecta, Jean Pierre Pereira. Estiveram no local o diretor nacional do Ministério da Saúde, António Guilherme Mujovo, o diretor geral do Hospital Central de Maputo (Moçambique), João Carvalho Fumane, a diretora do Hospital Psiquiátrico Infulene, Serena Percina Gonçalves, e o membro do Conselho Superior da Comunicação Social, José Guerra Simão. O gerente Jean Pierre apresentou todos os sistemas e explicou sobre o trabalho de monitoramento dos indicadores de saúde realizado no Centro de Informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

O diretor João Carvalho Fumane explicou que a visita a Goiás foi motivada pela experiência da gestão de hospitais públicos por Organizações Sociais. Segundo ele, há um processo de reforma no serviço de saúde pública no País e eles ficaram sabendo do modelo implantado em Goiás, que tem sido um modelo para o Brasil. “De fato temos um hospital que preza pela eficiência e pela utilização racional dos recursos, uso adequado dos indicadores e seguindo os procedimentos para um hospital”, declara Fumane.

Sobre o Conecta SUS, o diretor geral do Hospital Central de Maputo disse que o que viu é impressionante. Para ele, o fato de o gestor ter disponibilidade de informação já é um passo muito grande para uma excelente gestão e ter informação em tempo real é ainda muito melhor. E acrescenta: “É possível tomar decisões com base em informação real, e são decisões tanto imediatas, como de médio prazo e, mais importante, decisões estratégicas, de longo prazo. É impressionante a qualidade de informações que aqui é produzida, a forma como é gerida e a forma como é disponibilizada para o público, o que também é uma das formas de garantir a transparência na gestão do serviço de saúde”, finaliza o diretor de Moçambique João Carvalho Fumane, dizendo que pretende copiar rapidamente o sistema de monitoramento de equipamentos hospitalares em seu hospital.

Responsabilidade

Para o gerente do Conecta SUS, Jean Pierre Pereira, as visitas desta quinta-feira comprovam que o Centro de Informações da SES tem se destacado no Brasil e até internacionalmente e faz com que a responsabilidade com a quantidade e a qualidade das informações avance cada vez mais. “O Conecta SUS tem chamado a atenção não só pela robustez de dados, mas pelo fato de ter informações atualizadas em um tempo muito próximo da realidade e, ainda, pela forma como traduz estes indicadores para que todos tenham acesso e os entendam”, avalia o gerente.

Credeq

Depois de visitarem o Hugo e o Conecta SUS, os quatro técnicos de Moçambique encerraram a visita a Goiânia conhecendo as instalações e o projeto terapêutico do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química Professor Jamil Issy (Credeq).

A psiquiatra Serena Gonçalves, diretora do Hospital Psiquiátrico Infulene, em Maputo, pretende implantar modelo semelhante na instituição. “Viemos em busca de propostas de um atendimento mais humanizados aos dependentes químicos, pessoas tão carentes de acolhimento correto para o tratamento de seus distúrbios”, disse a médica moçambicana.

O Credeq, localizado em Aparecida de Goiânia, é uma unidade mista, que fornece assistência em regime ambulatorial e de internação ou acolhimento residencial para tratamento e reabilitação psicossocial de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

*Comunicação Setorial da SES