Conecta SUS será apresentado em evento da Unimed Curitiba

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 11:13

O Secretário de Estado da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, apresentará nesta sexta-feira, 25, às 8h30, na sede da Associação Médica do Paraná, o Conecta SUS Zilda Arns Neumann. A Estação tecnológica desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás será conhecida durante o 3º Encontro de Tecnologia aplicada à gestão em Saúde organizado pela Unimed do Paraná.

O Conecta SUS monitora mais de 200 indicadores epidemiológicos de Saúde e tem como objetivo instrumentalizar gestores para tomada de decisões estratégicas e aplicação de recursos públicos.

Leonardo diz que a experiência do Conecta foi conhecida pela Unimed paranaense em novembro de 2016 no Congresso Brasileiro de Informação e Informática em Saúde, realizado em Goiânia.

“E daí houve o convite para que nós colocássemos essa experiência. O que é fundamental porque em Saúde tanto pública quanto privada é preciso que você conheça, por meio de números, e dados confiáveis, elementos que lhe deem subsídios para aplicar recursos de forma adequada. E é isso que nós estamos fazendo em Goiás e, pelo mesmo motivo, que o setor privado está a nossa procura”, salientou.

Para Leonardo Vilela, esse é o primeiro passo para que no futuro haja a integração de dados do setor privado de Saúde com os do setor público. A intenção é que se possa racionalizar recursos e conhecer mais sobre a Saúde dos brasileiros.

De acordo com o secretário, o Conecta SUS é conhecido hoje em todo país. “Já fiz palestras em diversos Estados sobre o Conecta, sendo que vários já estão criando salas de situação semelhantes. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde e o Ministério de Assistência e Desenvolvimento Social e Agrário”, pontuou.

Além da Unimed Paraná, o evento tem como parceiros a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa).

Conecta SUS

Projeto inédito no país, o Conecta SUS está instalado na sede da Secretaria de Estado da Saúde, e monitora, em tempo real, todas as informações em Saúde do Estado, para subsidiar técnicos a coordenarem, com precisão, atividades, ações e políticas da Secretaria. O local do Conecta SUS tem 350 metros quadrados, onde trabalham técnicos altamente qualificados nas suas áreas de atuação, que pertencem aos quadros da própria SES. Há dois espaços de reuniões agradáveis, com apoio de tecnologia da informação avançada, que facilita as discussões e integração das áreas. Há 86 monitores que formam 15 painéis. Um dos espaços é destinado ao gerenciamento de situações de risco.

Mais informações: (62) 3201-3811

Assessoria de Comunicação da SES