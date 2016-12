Confira o funcionamento das unidades da Juceg na sexta-feira

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 13:33

Na próxima sexta-feira, dia 30, por causa do ponto facultativo, algumas unidades da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) que funcionam nas agências do Vapt Vupt estarão fechadas ou abertas em horário parcial. Confira os locais e horários de atendimento.

O serviço eletrônico de atendimento ao cidadão (SIC) não estará disponível neste dia e a sede administrativa do órgão, em Goiânia, estará fechada. As unidades não vão funcionar no dia 31.