Confira relação de bairros da Grande Goiânia que podem ficar sem água nesta terça

Data de publicação: 31 de outubro de 2017 - 9:49

De acordo coma Saneago, segue lista de bairros com possibilidade de desabastecimento ou intermitência no fornecimento de água nesta terça feira, dia 31, em função da disponibilidade de água bruta no Rio Meia Ponte:

Amim Camargo, Condomínio

Aeroviário (parcial)

Alpes, Vila

Alvorada, Vila

Amazônia, Parque (quadras 123, 132, 135,137, 139 a 159, 197 a 227,chác. 99 a 120)

America, Jardim (parcial – qds A, B, 1 a 52, 211a 262b, 263 a 362, 358 a 383, 389, 410 a 446, 462 a 476, 478 a 526, 534 a 545, 549 a 558

Ana Clara, Res.

Ana Lúcia, Jardim

Andreia, Condomínio

Anhanguera, bairro, parque e condomínio

Aquarius, residencial

Araguaia, parque

Atlântico, Jardim

Baliza, conjunto

Bela, vila

Vila Boa, jardim

Buriti Sereno, setor

Cachoeira Dourada, conjunto

Campos Dourados, res.

Caravelas, jd. (parte alta)

Cardoso, bairro – qds 1 a 18 – aparecida

Celina Park, setor

Cidade Jardim (parcial)

Esmeraldas, condomínio das.

Cristina, condomínio

Dom Rafael, res.

Dona Iris, conjunto (Trindade)

Dourados, Condomínio dos

Eldorado, res.

Europa, Jardim

Faiçalville I, II e III ,(parcial) setor

Florença, jardins

Floresta, setor (Trindade)

Funcionários Públicos, Recreio

Garavelo Residencial Park, setor

Grajaú, setor

Granville, res.

Helvécia, jd. (Ap.de Goiânia)

Ilhas do Caribe, residencial

Itaipu, residencial e jardim

Lisboa, Jardins

Lorena Park, setor

Luana Park

Vila Luciana, condomínio

Madri, Jardins – qds 16, 17, 18, 19 e 20

Mauá, vila – qds30 a 40

Maysa, setor (Trindade)

Montecarlo, conjunto res.

Morumbi, parque

Mutirão, vila

Novo horizonte, vila – parte alta (qds 8 a 25)

Nunes Moraes, res.

Oeste Industrial, parque (parcial)

Oeste, Parque res.

Oliveiras, Jardim das

Paraíso, parque

Planalto ,jardim

Porto seguro, res.

Presidente, jardim (parcial)

Rezende, vila

Rio Formoso, condomínio

Rosas, Jardim das – qds. 3,4,8,9,10,19 e 20

Solange Park, setor

Sonia Maria ,jardim

Sudoeste, setor (parcial) qds. 187, 188, 155, 156, 194 a 200, 202 a 204.

Tancredo Neves, jardim

Três Marias, res.

Tropical, jardim – Aparecida de Goiânia

Ulisses Guimarães, setor

União, setor

Vida Nova, conjunto res.

Village Veneza