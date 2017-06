Conselho de Administração aprova Código de Conduta e Integridade da Saneago

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 20:39

O Conselho de Administração aprovou, na manhã desta segunda-feira, dia 19, o Código de Conduta e Integridade da Saneago. O documento define, de forma clara, as condutas que orientam o exercício de todas as atividades, sendo aplicado a todos que têm relação de trabalho e comercial com a Companhia.

O Código demonstra que a Saneago vem acelerando as adequações exigidas pela Lei das Estatais (Lei 13.303/2016). A nova Lei concedeu prazo até junho de 2018 para que os órgãos se adéquem às disposições. Além disso, o documento é uma ferramenta de gestão importante para a abertura de capital da Saneago.