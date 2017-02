Construção de moradias é tema de reuniões com novo grupo de prefeitos

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 8:23

Nesta segunda-feira, dia 6, a Agência Goiana de Habitação inicia, às 14 horas, uma série de cinco reuniões com os municípios com déficit habitacional superior a 60 unidades. Serão apresentadas aos prefeitos de 133 cidades goianas as possibilidades de financiamento habitacional subsidiado em parceria com a Agehab, com o Cheque Mais Moradia, e a Caixa, com recursos do FGTS. As reuniões também serão realizadas nos dias 8, 14, 16 e 21 de fevereiro.

A Agência já apresentou propostas de parcerias diretas com o Cheque Mais Moradia aos 57 municípios com déficit menor que 60 unidades, que terão apoio do Governo de Goiás para construção de 1.835 moradias com aporte de R$ 27,5 milhões em recursos do Estado.

Fortalecer parcerias

O presidente da Agehab, Luiz Stival, reafirma a determinação do governador Marconi Perillo de fortalecimento das parcerias com os municípios para combater o déficit habitacional dentro do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador. A meta para os próximos dois anos é de contratação de 30 mil moradias em parceria com as prefeituras e entidades.

Mais informações: (62) 3096-5015