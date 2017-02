Consulado da Espanha será inaugurado neste terça em Goiânia

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 18:07

Para presidir a cerimônia oficial de inauguração do novo Consulado Honorário da Espanha em Goiás, o embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Câmara, virá a Goiânia nesta terça-feira, dia 14. O evento será às 12h30, no estande do Euro Park, no Park Lozandes, com a presença do governador Marconi Perillo. Segundo estimativa, cerca de mil espanhóis vivem atualmente em Goiás.

O Consulado da Espanha fica na Chácara Alto da Glória, próximo ao Bairro Parque das Laranjeiras, na Região Sul de Goiânia. O funcionamento é das 9 às 13 horas, todas as terças e quintas-feiras. A abertura do consulado é para ampliar as relações institucionais com os goianos e garantir apoio aos espanhóis que vivem no Estado.

A unidade de atendimento está sob a supervisão do novo cônsul Honorário da Espanha em Goiás, o empresário Juan Zamora, radicado em Goiânia há mais de dez anos. Entre as funções está a de representação institucional do Governo da Espanha perante órgãos e instituições goianas, auxiliar e amparar os espanhóis residentes no Estado e, apoiar brasileiros e estrangeiros a respeito de assuntos consulares, como também colaborar com a tramitação de procedimentos e documentos expedidos por meio da Embaixada da Espanha no Brasil.