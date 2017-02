Parceria fortalece agricultura de Cristalina

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 7:49

O atendimento aos produtores rurais de Cristalina será reforçado a partir do próximo mês com um contrato que vai ser formalizado entre a Emater e a Prefeitura do município. A parceria vai ampliar o serviço de assistência técnica aos produtores com a contratação de quatro novos técnicos que vão desenvolver trabalhos especialmente entre produtores de assentamentos e da agricultura familiar.

O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emater, Antelmo Teixeira Alves, explicou que com a nova equipe a agropecuária do município vai sair fortalecida. Ele lembrou que “o prefeito Daniel é conhecedor do sistema agropecuário e sensível às demandas da região, pois ele já desempenhou atividades na área agrícola como representante do Sindicato Rural de Cristalina”.