Coro Sinfônico Jovem de Goiás apresenta concerto de canções brasileiras no Basileu França

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 19:00

Com regência do maestro Weber Assis, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás vai apresentar o concerto Cantos da Terra, no próximo domingo, dia 5 de novembro, às 11 horas, no Teatro Basileu França. Os ingressos antecipados custam R$ 10 e na bilheteria R$ 20. O concerto é uma prévia da turnê que vai percorrer a Europa em 2018.

O repertório vai destacar canções brasileiras em versões para coral, como por exemplo, Ave Maria, de Villa-Lobos; Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi com arranjo de Damiano Cozzela; Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com arranjo de Pedro Veneziani; As Uyaras, de Alberto Nepomuceno; entre outras. O concerto vai contar com a participação especial de Jaqueline Dourado, percussionista da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG).

Segundo o maestro Weber Assis do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a importância do concerto Cantos da Terra é apresentar a música brasileira erudita, além de desenvolver uma percepção pedagógica sobre os repertórios apresentados. “Através do Coro Sinfônico Jovem de Goiás é possível mostrar aos jovens e ao público em geral que os brasileiros também produzem música brasileira de qualidade. Isso tem sido uma experiência muito bacana”, enfatiza.

O Coro Sinfônico Jovem de Goiás é um dos grupos ligados à Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e foi fundado em junho de 2014. O grupo reúne 48 cantores e tem como foco principal a preparação de repertório erudito, tanto obras corais de câmara à capella e com acompanhamento, como obras sinfônicas abordando períodos, estilos e compositores diversos do âmbito nacional e universal.

Turnê europeia

Para o ano de 2018 estão na programação a montagem da Ópera “DidoandEneas”, do compositor Henry Purcell, e a primeira turnê Internacional do Coro Sinfônico Jovem de Goiás em países europeus.

O maestro Assis explica que os preparativos para a turnê na Europa já estão em andamento. “Estamos em fase de negociação, fazendo contatos com algumas instituições para viabilizar as apresentações, e arrecadando verbas para esta turnê internacional muito aguardada”, finaliza.

Evento: Coro Sinfônico Jovem de Goiás apresenta concerto Cantos da Terra

Data: domingo, 5 de novembro

Horário: 11 horas

Local: Teatro Basileu França

Ingressos: antecipados R$ 10 (na Produção Cultural) ou na bilheteria R$ 20

Assessoria de Comunicação do Itego Basileu França