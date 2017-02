Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás ganha área

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 12:18

Uma área de 12,6 mil metros quadrados foi doada ao 12º Batalhão Bombeiro Militar, da cidade de Goiás. A área, ao lado do quartel, terá um projeto de recuperação, proteção e conservação ambiental, bem como um museu do Cerrado.

O subcomandante-Geral do CBMGO, coronel Divino Aparecido de Melo, conheceu a área durante visita técnica ao 12º BBM. O comandante

do Batalhão, tenente-coronel Jailton Pinto de Figueiredo, apresentou também as metas do quartel, o projeto da construção de área de desinfecção de viatura de atendimento pré-hospitalar, as estatísticas, dependências, materiais e viaturas. Durante o evento, todo o efetivo do quartel assistiu à palestra do Subcomandante-Geral.

