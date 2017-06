Corpo de Bombeiros de Goiás ganha reforço de viaturas para combater incêncio

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 16:03

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás entregou, nesta semana, novas viaturas operacionais ao 1º Batalhão e ao 2º Batalhão Bombeiro Militar, em Goiânia. As cerimônia, realizadas na terça-feira, dia 20, e nesta quarta-feira, dia 21, foram presididas pelo comandante geral do CBMGO, Coronel Carlos Helbingen Júnior.

A partir de agora, ambos os quartéis passa, a contar com dois novos Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS), adquiridos pela corporação em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Com capacidade de armazenar 4 mil litros de água, cada viatura conta com uma bomba de combate a incêndio de 750 galões por minuto, além de torre de iluminação e diversos equipamentos de salvamento.

Comunicação CBMGO