Corpo de Bombeiros Militar terá quartel em Nerópolis

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 17:30

O comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), coronel Carlos Helbigen Júnior, participou na quinta-feira, dia 24, de uma reunião com o prefeito de Nerópolis, Gil Tavares, e o deputado estadual Talles Barreto, para assinar o convênio que dá início aos processos licitatórios da construção e implantação do quartel do CBMGO em Nerópolis, que fica a 30 quilômetros de Goiânia.

A nova unidade é uma demanda antiga da comunidade e prestará serviços de resgate pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento, além de ações de defesa civil, para os municípios da região.

Comunicação Corpo de Bombeiros Militar de Goiás