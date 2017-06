Corpo de Bombeiros Militar lança Operação Romaria de Trindade 2017

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 13:52

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás lança nesta quarta-feira, dia 21, às 10 horas, a Operação Romaria 2017. A solenidade será realizada na sede do CBMGO em Trindade, que fica na Rua da Pecuária esq.c/ Av. Manoel Monteiro, nº 90, Jardim Salvador, Trindade. Visando promover a segurança e o atendimento à comunidade local e a todos os romeiros do Estado e do Brasil que visitam Trindade, o Corpo de Bombeiros Militar vai reforçar sua presença operacional durante os dias da festa. A Romaria de Trindade já é o segundo maior evento religioso do país. A expectativa para este evento é que 3 milhões de pessoas visitem a cidade durante os dez dias de festa.

O objetivo do CBMGO é prestar serviços de prevenção ostensiva ao longo da GO-060, Rodovia dos Romeiros, nos principais pontos da cidade e nos locais com grande concentração de público. A corporação estará preparada para atendimentos em resgate, combate a incêndio, além de outras atividades preventivas. Equipes do Corpo de Bombeiros vão se revezar durante 24 horas durante os 10 dias de festa. Duplas de socorristas também estarão presentes nos eventos (em locais estratégicos) de maior aglomeração. Durante o lançamento, será apresentado toda a estratégia desenvolvida para garantir a segurança dos romeiros.

Pelo segundo ano consecutivo, será montada uma sala de gestão integrada. Todos os órgãos envolvidos no evento, Corpo de Bombeiros Militar, Policia Militar, Policia Civil, Paróquia do Divino Pai Eterno e Prefeitura Municipal de Trindade trabalharão de forma integrada. Haverá todos os dias uma reunião com representantes dos órgãos envolvidos para discutirem as ações a serem executadas. O espaço contará com um mapa estratégico da cidade, organograma da gestão integrada, gráficos estatísticos atualizados diariamente com relação ao número de visitantes, número de atendimentos realizados pelos órgãos. Haverá ainda um espaço para atendimento e repasse de informações a Imprensa.

Dicas:

O fiel que decidir realizar a caminhada, assim como todos os visitantes do evento, deverá tomar algumas precauções: evitar realizar a caminhada em horários com clima muito quente, entre 11 e 15 horas e não ficar muito tempo exposto ao sol; não forçar a caminhada, realizando-a de forma tranquila; usar roupas leves e calçados confortáveis; não carregar muito peso; não passar muito tempo sem se alimentar; hidratar sempre, ingerindo bastante líquido. Agindo desta forma, o visitante não corre o risco de ter um mal estar.

Lançamento Operação Romaria 2017

Data: Quarta-feira, dia 21, às 10 horas.

Local: CIBM de Trindade. Rua da Pecuária esq.c/ Av. Manoel Monteiro, nº 90, Jardim Salvador, Trindade.

Mais informações: (62) 3201-2030