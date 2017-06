Correios lançam carimbo e selos alusivos ao FICA 2017

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 9:11

Os Correios lançaram carimbos comemorativos e selos personalizados em homenagem à 19º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e aos 160 anos do Cineteatro São Joaquim, da Cidade de Goiás. As peças foram apresentadas pelo diretor Regional dos Correios em Goiás, Adiel Costa Macedo, durante a cerimônia de abertura do festival nesta terça-feira, dia 20. O ato contou com a participação da Secretária Estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira; da prefeita do município, Selma Bastos; e de outras autoridades, sediada no próprio Cineteatro São Joaquim.

O carimbo e selo que referenciam o Festival estampam a logo do evento e a sua respectiva edição. A estampilha, em especial, também faz alusão aos anos anteriores da iniciativa e traz cada um deles em meio a copa de uma árvore, como se fossem seus frutos. As peças de homenagem ao Cineteatro São Joaquim, por sua vez, exibem a fachada do prédio e a inscrição de seus 160 anos.

A tiragem das estampilhas foi exatamente a mesma, sendo emitidos 1.212 selos de cada peça. Os dois carimbos comemorativos estarão disponíveis por 30 dias na Agência dos Correios de Goiás para a identificação de correspondências. Após esse período, eles serão recolhidos e enviados ao acervo do Museu Postal. “Para nós dos Correios, é uma honra homenagear o FICA e o Cineteatro São Joaquim, ambos marcos de nossa cultura”, assinala o diretor Regional da estatal, Adiel Macedo, que ressalta ainda o aspecto internacional do Fica. “Por meio desse festival, divulgamos o nosso estado para o mundo e contribuímos para a conscientização ambiental”.

Para a abertura do FICA 2017, cuja programação prossegue até domingo, 25, foi reservada a estreia mundial do filme Caminho do Mar, dos diretores Bebeto Abrantes e Julaina Alburquerque. A exibição do filme será no cineteatro homenageado, que reabre as suas portas para o Festival. O espaço, considerado a casa e o berço de inúmeras manifestações artísticas na cidade de Goiás, passou por uma grande obra de requalificação com o propósito de consolidá-lo como principal equipamento cultural do interior do estado e também a proporcionar desenvolvimento econômico e social à região.

Mais informações: (62) 3201-3020