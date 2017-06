Cortejo do projeto Fica Limpo marca início da programação do Festival

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 12:12

O Fica 2017 deu seu pontapé inicial chamando a população e os turistas a se conscientizarem da importância de se conservar a cidade, Patrimônio Histórico da Humanidade. No ano em que o festival chega à sua 19ª edição, o projeto Fica Limpo comemora 18 anos, contando com moradores da cidade de Goiás na coleta de lixo e manutenção de lixeiras no centro histórico do município. O cortejo do Fica Limpo saiu do Quartel do XX às 17h30, guiado pela batucada do grupo de percussão Rosário do Cajá.

Segundo Gonzaga Antônio, coordenador do projeto, o Fica Limpo emprega cerca de 30 moradores de Goiás, cuidando da limpeza das ruas e distribuindo mais de 80 lixeiras pela cidade. Grande parte dos participantes já estiveram em outras edições, como a doméstica Maria Rosane Ferraz, que há cinco anos colabora com o projeto. Ela diz que a importância do Fica Limpo é a conscientização das pessoas. “A gente mostra que limpeza faz parte da vida,” diz ela, ressaltando também a geração de empregos na cidade durante o festival.

Realizado pelo Governo de Goiás, o Fica 2017 vai até domingo, 25/06, na cidade de Goiás. A programação traz 8 mostras de cinema, Fórum de Cinema e de Meio Ambiente, shows regionais e o show de encerramento com Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda. Toda a programação é gratuita.

Mais informações: (62) 3201-3004