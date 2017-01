Credenciada empresa de selo para água mineral

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 17:11

Até agora, só uma empresa se credenciou junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz) para fabricação dos selos fiscais que serão afixados nos vasilhames de água mineral conforme prevê as Instruções Normativas de nºs 1.309 e 1.310/16 – GSF. Trata-se da empresa Valid Soluções e Serviços de Serviços de Segurança em Meios de Pagamentos e Identificação, com sede em São Cristóvão, Rio de Janeiro.

A exigência do Selo Fiscal passa vigorar a partir de 1º de fevereiro, como prevê o Decreto nº8.811/16, que concedeu prazo de três meses para que as empresas se adaptem às regras. O decreto estabeleceu a obrigatoriedade do Selo Fiscal de Controle nos lacres de água mineral, natural ou artificial fabricada ou comercializada em Goiás.

Os selos são exigidos de contribuintes locais que comercializam garrafões retornáveis de 10 e 20 litros e também de contribuintes de outros estados. Serão abrangidos pelas normas os fabricantes e os distribuidores no varejo.

Mais informações: (62) 3269-2414