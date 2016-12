Credeq arrecada fraldas para o Siga Bebê

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 9:51

Até o dia 2 de janeiro de 2017, o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy), estará participando de uma campanha organizada pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES) para arrecadar fraldas às gestantes do Siga Bebê. Quatrocentas gestantes atendidas pelo SUS serão beneficiadas.

Para ajudá-las, os interessados devem colocar as fraldas em tamanhos que variam de recém-nascido (RN), pequeno (P) e/ou médio (M), em uma das caixas de coletas dispostas em dois pontos no Credeq, da Ala Administrativa e Sala do Multiprofissionais da Ala Adulta Masculina.

O Siga Bebê é coordenado pela Superintendência de Vigilância em Saúde em parceria com a Superintendência de Política de Atenção Integral à Saúde (Spais). A meta do programa é reduzir de 13,4 (2013) para 10,6 o índice de mortalidade infantil no estado. O programa faz parte do Goiás Mais Competitivo. A SES tem duas prioridades: a redução da taxa de mortalidade infantil e a ampliação do acesso à atenção básica no Estado.

O Credeq fica no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia, depois do Complexo Penitenciário Odenir Guimarães.

*Assessoria de Comunicação do Credeq