Credeq completa um ano de funcionamento com atendimento humanizado e referência entre especialistas

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 7:30

Gabriela Louredo

“Tem 10 anos que eu estou nessa vida de dependência química. Eu cheguei aqui aos pedaços. O Credeq conseguiu me modelar de novo, recuperar minha autoestima, minha dignidade”. As palavras são de Marcelo (nome fictício), que faz tratamento na unidade.

“Aqui a gente se sente de novo uma pessoa de verdade. É valorizada, é bem tratada. As pessoas olham nos olhos pra conversar, com carinho, com atenção de verdade. Eu estou impressionada com o tratamento daqui”, diz Sandra, outra interna de nome também fictício.

Com depoimentos como esses, o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia, completa um ano no próximo dia 23 de junho. Desde o início até agora, já foram atendidas 383 pessoas até o último dia 13, sendo que 199 foram internadas para tratamento e 184 passam ou já passaram por acompanhamento ambulatorial (consultórios).

Atualmente, 52 pessoas estão internadas na unidade – 35 homens, 15 mulheres e dois adolescentes. A boa notícia é que, a partir de julho, a unidade estará operando em plena capacidade e todos os 96 leitos serão disponibilizados para atender a grande demanda nesta área.

De acordo com o diretor-geral Cleison Rodrigues da Silva, o Credeq “representa um ganho extremamente positivo para a sociedade em face à problemática do uso de drogas que tem crescido de forma exponencial”.

O fácil acesso às drogas, sobretudo o crack, cuja pedra pode ser encontrada entre R$ 5 e R$10, é um dos principais fatores, por isso, segundo ele, o funcionamento do centro é imprescindível dada a baixa disponibilidade de leitos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais e clínicas para a recuperação dessas pessoas. “O Credeq tem encarado esse problema de frente, ao contrário do que temos visto”, afirma.

Atendimento individualizado e humanizado

A porta de entrada no Credeq são os Centros de Assistência Psicossocial (Caps) ou as Secretarias Municipais de Saúde, que mantêm contato com o Complexo Regulador Estadual para solicitar a vaga e este, por sua vez, faz o encaminhamento à unidade. Na chegada, os dependentes de álcool ou drogas ilícitas são submetidos a uma consulta de avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar formada por psiquiatra, psicólogo e assistente social, entre outros profissionais.

Após a triagem, são dois os possíveis caminhos: seguir para internação, que dura no máximo 90 dias, ou para o tratamento ambulatorial, ambos procedimentos realizados na própria instituição. Em caso de internação, o primeiro passo é o processo de desintoxicação, que leva uma semana. Os internos ficam nas Unidades de Tratamento Residencial (UTR), com capacidade para alojar até quatro pessoas. Elas têm banheiro e ar condicionado.

O diferencial do Credeq é o acolhimento humanizado e individualizado dos dependentes, parte deles em situação de vulnerabilidade social. Por este motivo, a unidade pioneira no país já é considerada referência por especialistas da área.

Qualidade de vida

Além de ações clínicas, o atendimento conta com intervenções de apoio, como a Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Nutrição e Educação Física. No dia a dia dos pacientes são desenvolvidas atividades que estimulam aspectos cognitivos, aprimoram as relações interpessoais, diminuem a ansiedade e elevam a autoestima. O objetivo é possibilitar a superação das dificuldades pessoais e a adaptação à vida em sociedade.

Os pacientes não são obrigados a praticar exercícios físicos, mas as atividades fazem parte do protocolo terapêutico. Eles são estimulados a fazer alongamentos e caminhadas de segunda a sexta-feira, das 6h50 às 7h30, e a escolher duas outras atividades físicas para realizar no curso da semana e no período matutino.

As visitas ocorrem aos sábados e os familiares recebem orientações dos profissionais. Cleison explica que o tratamento é muito dinâmico porque se trata de um transtorno que tem controle, mas não cura.

“Cada paciente tem o que a gente chama de Programa Terapêutico Singular e as equipes fazem tanto o atendimento individual quanto o atendimento em grupo. São desenvolvidos mecanismos para a prevenção de recaídas e a reinserção social dessas pessoas”, diz Cleison. Após receberem alta, os pacientes continuam sendo acompanhados pelas equipes.

Perfil dos internos

Segundo levantamento realizado pela Organização Social Associação Comunidade Luz da Vida, que administra o Credeq, os pacientes atendidos até agora são oriundos de 23 municípios goianos, a maioria da Região Metropolitana de Goiânia. A faixa etária predominante é de 29 a 37 anos.

Abertura do Núcleo Infanto-Juvenil

O atendimento do Credeq Jamil Issy foi ampliado com a abertura do Núcleo Infanto-Juvenil no início de junho. O acolhimento será feito de forma gradual. Com 36 leitos de internação, a unidade está abrigando atualmente três adolescentes.

Fotos: Marco Monteiro