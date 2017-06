Credeq usa cães na terapia de pacientes

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 15:15

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq Prof. Jamil Issy) está utilizando cachorros nas terapias com pacientes. No Núcleo Adulto Masculino, é utilizado um casal da raça Golden Retriever, raça caracterizada por temperamento calmo, companheira, sociável, familiar e adaptável ao ambiente de apartamento. Já a Ala Adulta Feminina conta com um casal da raça Labrador Retriever, também de temperamento extremamente dócil.

Os cães ajudam na reabilitação de dependentes químicos na medida em que, durante as atividades, os pacientes exercitam habilidades sociais como paciência, perseverança, empatia e comunicação efetiva. A interação com os animais contribui para a liberação de hormônios, que aliviam dores e reduzem possíveis resistências ao tratamento. Ao contrário do tratamento com equinos (equoterapia), cuja marcha produz estímulos neurológicos por se assemelhar ao caminhar humano, o que acaba por estimular habilidades motoras, cognitivas e emocionais no paciente, na Cão Terapia, também conhecida por Terapia Assistida por Animais, ou TAA, o viés é psicológico e emocional, o que pode atuar como coadjuvante de outras terapias utilizadas no protocolo terapêutico.

Este tipo de terapia será o tema da visita técnica da mídia à unidade de saúde nesta quarta-feira, dia 21, a partir das 10 horas, com a supervisora multiprofissional da unidade, Stefânia Siqueira Rosa.

