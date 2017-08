Crédito Produtivo impulsiona geração de empregos em Goiás

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 19:00

Para fomentar o desenvolvimento econômico e social, a Secretaria de Desenvolvimento, por meio da Superintendência de Micro e Pequenas Empresas, tem atuado junto aos empreendedores oferecendo cursos e acesso a financiamentos. No mês de julho deste ano, foram liberados R$ 2,4 milhões por meio do Crédito Produtivo, beneficiando 69 empreendedores de diversos municípios goianos.

O secretário de Desenvolvimento, Francisco Pontes, destaca que os dados do Caged demonstram a força dos pequenos empreendedores na geração de empregos. “Somente em julho as micro e pequenas empresas geraram mais de quatro mil empregos em Goiás, sendo responsável por mais de 90% do total dos empregos gerados neste período”, frisou Pontes.

Segundo o superintendente de Micro e Pequenas Empresas da SED, Thiago Falbo, de janeiro a julho deste ano, 319 empreendedores tiveram acesso a R$ 10,5 milhões por meio do Crédito Produtivo. Falbo informa que antes da concessão do crédito os empreendedores devem participar de cursos que os ajudam a entender e gerir melhor os seus negócios. “O nosso objetivo é preparar os empreendedores para a melhor utilização dos recursos disponibilizados. Durante o curso, o empreendedor pode elaborar ou melhorar o seu Plano de Negócio”, informa.

Cursos

Nesta semana, a Superintendência de Micro e Pequenas Empresas atenderá empreendedores, por meio de cursos e palestras, nos municípios de Alto Paraíso, cidade de Goiás, Goiânia, Itarumã e Pontalina. Abaixo quadro

De 28 a 30 de agosto

Goiânia – Av. Goiás nº91 , Centro. Horário: 14 às 18 horas – Inscrições na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Erick e Aderlene – fones 3201-5527 ou 3201-5531.

Cidade de Goiás – CDL- Av. Deusdete Ferreira de Moura, nº11 – S Santana. Horário: 18h30 às 22h30 – Inscrições na CDL com Abel e Rhuslana, por telefone (62) 3371-2023.

De 29 a 31 de agosto

Pontalina: Sindicato Rural – Av. Onofre de Andrade, nº 221. Horário: 18h30 às 22h30 – Inscrições com Edimara ou Núbia, por telefone – (64) 3471-3312

Alto Paraíso: Polo UAB. Rua São Jorge Qd.26 Apm 06, nº 255 Centro. Inscrições com Rafaela, por telefone – (62) 3446-1451 ou (62) 99826-4050.

De 30.08 a 01.09

Itarumã: Sec. Mun. de Educação e Cultura – Av. Trinta e Um de Março, n º 572. Horário: 18h30 ás 22h30 – Inscrições com Wilmar, por telefone – (64) 3659-1006

