Crer convoca para entrevista coletiva para falar de tratamento de estudante vítima de atirador em escola

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 9:57

Na segunda-feira, dia 13, às 10 horas, o diretor geral do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Válney Luís da Rocha, médico ortopedista de quadril, concederá uma entrevista coletiva para falar sobre o tratamento da jovem vítima de atirador em colégio da capital, Isadora Morais, que resultou em paraplegia.

O Crer recebeu seu encaminhamento na manhã da quinta-feira, dia 09. A estudante foi uma das vítimas dos disparos ocorridos na sala de aula do 8º ano do Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia, e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ao chegar ao Crer, Isadora passou por uma triagem com uma equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros e terapeutas) e iniciou o Processo de Reabilitação e Readaptação em regime de internação.

Assessoria de Comunicação do Crer