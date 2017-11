Crer e HDS oferecem vagas para o Programa de Aperfeiçoamento Profissional / 2018

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 11:36

Estão abertas até o dia 23 novembro de 2017, as inscrições para a seleção do Programa de Aperfeiçoamento Profissional do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e do Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) para o ano de 2018.

Os hospitais são administrados pela Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (AGIR) e oferecem a profissionais recém-formados vagas para cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas. No Crer, as vagas são para as áreas de Farmácia, Serviço Social, Musicoterapia, Imagem e Diagnóstico, Enfermagem, Educação Física e Pedagogia. O HDS oferece para as áreas de Terapia Ocupacional, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem.

O Programa de Aperfeiçoamento oferece ao profissional a oportunidade de participar do dia a dia das instituições de saúde, ao longo de nove meses, por meio de um treinamento teórico-prático que permite aplicar os conhecimentos técnicos, por meio da vivência no exercício da profissão nas áreas oferecidas.

As inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento Profissional do Crer e HDS são feitas exclusivamente pelo site www.agirgo.org.br, no link indicado abaixo. O valor da inscrição é R$ 60,00 (sessenta reais). A prova será realizada no dia 31 de janeiro de 2018, no Crer. O resultado final será divulgado até o dia 19 de fevereiro de 2018, no site da AGIR.

Mais informações: (62) 3232-3115 / 3082

Comunicação Crer