Crescimento do turismo goiano é destaque nacional

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 8:08

Goiás foi o estado que mais se destacou no crescimento do turismo, segundo pesquisa do IBGE no mês de junho. Segundo os dados, o crescimento do setor, classificado como serviços, foi de 15% em relação a junho de 2016, em Goiás.

“Ficamos bem à frente dos outros estados que também apresentaram crescimento no turismo”, comemora o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia. Os dados apontam crescimento do turismo de 7,9% em Pernambuco, e de 5,6% em Santa Catarina, relativos ao mesmo período.

Comunicação Goiás Turismo