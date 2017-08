Cristiano Deveras lança Jantar às 11 com patrocínio do Fundo de Cultura

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 18:30

Jantar às 11 , editado sob patrocínio do Fundo de Cultura do Estado de Goiás, é o livro de contos do escritor goiano e também servidor da ABC, Cristiano Deveras, lançado em Goiânia. “Vinte contos cativantes, maduros, urbanos, com exatos diálogos. Narrativa concisa, sem faltar ou sobrar uma palavra”. Este é um dos trechos da apresentação do livro Jantar às 11, com 198 páginas, feita pela escritora Augusta Faro.

Vencedor do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, Jantar às 11 é um livro com palavras simples e corriqueiras que “traz contos leves com um tempero irônico, extraídos da observação do autor sobre contradições do cotidiano”, afirma Deveras. Ele lembra, que os textos trazem histórias de um aspirante a escritor, os problemas de um amigo decadente e até um carro caindo aos pedaços, entre outros.

“Na verdade, minha inspiração para escrever os contos vem principalmente de minhas leituras desde criança. Sempre gostei de ler. Os causos despretensiosos que ouço no dia a dia me despertam para a criação”, explica Cristiano.

Esta é a segunda fase do livro, Jantar às 11 foi editado inicialmente, como produção independente e teve a felicidade de ser vencedor do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos da União Brasileira de Escritores, seção Goiás em 2006. Agora, editado e publicado pela Editora Nova Alexandria, de São Paulo, foi lançado em primeira mão na Festa literária Internacional de Paraty em julho de 2017 (Flip) e também na livraria Martins Fontes na famosa AV. Paulista – São Paulo.

Cristiano Deveras

Escritor goianiense, com formação acadêmica em letras é funcionário público efetivo da Agência Brasil Central. Já publicou outros três livros:

2010 – Tá na Rede (contos)

2011 – Balada do Homem sem nome (poesia)

2014 – O Etéreo (contos) – Também venceu o Prêmio Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. Foi finalista do Sesc Nacional e Menção Honrosa da Cidade do Recife e segundo lugar no Prêmio Internacional Humberto de Campos da UBE – União Brasileira Estadual do Rio de Janeiro.

