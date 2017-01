Curso de danças urbanas é realizado pelo Basileu França

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 18:05

O diretor, coreógrafo e dançarino Bruno Woop’z está em Goiânia ministrando aulas no Curso Intensivo de Danças Urbanas realizado pela Coordenação de Dança do Itego em Artes Basileu França. Bruno é diretor do Grupo Woop’Z, além de ator-caracterizador na Cartoon Network desde 2011, dançarino de danças urbanas e atualmente professor de Hip Hop nos estúdios Anacã, Central da Dança e Estúdio Garra e Harmonia. Com o grupo Woop’Z realizou diversos flash mobs, entre eles o da São Paulo Fashion Week.

O curso de danças urbanas vai até esta sexta-feira, dia 27. As atividades são na unidade do Setor Oeste e o curso é aberto para pessoas com idade mínima de oito anos. Mais informações: (62) 3201 4050.

O Itego em Artes Basileu França é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento (SED).

Foto: Kely Carvalho

Mais informações: (62) 3201 4044