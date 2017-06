Curta de aluno da UEG ganha visibilidade em Mostras pelo Brasil afora

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 11:04

O documentário Imbilino Vai ao Cinema, do aluno de Cinema e Audiovisual do Campus Laranjeira, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Samuel Peregrino, tem conquistado projeção em diversas mostras pelo Brasil. Ele já foi selecionado para integrar o Festival Universitário Baiano de Arte e Cultura 2017; a Décima bienal da UNE 2017; a terceira Mostra Pajeú de Cinema de Pernambuco; A 17 SeIS – Semana de Imagem e Som de São Paulo; o Festival Mate com Angu de Cinema Popular do Rio de Janeiro e a segunda Mostra Pequi de Audiovisual do Norte de Minas. Sua mais recente conquista foi ter sido selecionado pelo canal Futura para integrar a programação.

Em 2016, Samuel Peregrino conseguiu recursos no valor de R$ 6 mil para a realização do documentário, através do projeto “Curtas Universitários” desenvolvido pelo Canal Futura em parceria com a ABTU e a TV Globo. O projeto “O Matuto Imbilino nas Aventuras Cinematográficas De Hugo Caiapônia: o “Mazzaropi Do Cerrado”, orientado pelo professor Marcelo Costa foi selecionado entre projetos audiovisuais de todo o país para serem exibidos em 2017 pelo Canal Futura e pelas TVs parceiras da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU).

O filme conta com direção e roteiro de Samuel e orientação dos professores Marcelo Costa e Rafael de Almeida. A produção audiovisual é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica e está abrigado no CRIA LAB|UEG – Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual.

Sinopse: “A 318 quilômetros de Goiânia, na cidade de Caiapônia, nasceu o caipira Imbilino, personagem que protagoniza as tramas de Hugo Caiapônia, nome artístico de Hugo Batista da Luz, o cineasta que, contra toda lógica do mercado audiovisual, já rodou cinco longas-metragens gravados sem recursos públicos, lotando as salas de cinema por onde passa.”

Mais informações: (62) 3328-1435