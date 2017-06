Debates, rodas de conversa e muitas oficinas marcam segundo dia do Fica 2017

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 20:44

O Fica 2017 começou com um ritmo intenso de atividades. No primeiro dia, terça-feira, foi realizada a abertura oficial do festival e da Tenda Multiétnica, lançamento de filme, Saraus de Vila Boa e mais programação paralela. A programação mais recheada de oficinas, exibição de filmes, minicursos e debates começa mesmo a partir do segundo dia, que foi tomado por debates, rodas de conversa e muitas oficinas.

No início da manhã dessa quarta-feira, dia 21, a secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira esteve na cidade de Goiás e participou do café da manhã com o ex-diretor presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), Manoel Rangel e com os realizadores do filme “Caminho do Mar”. O debate foi centrado na produção do documentário e na questão ambiental do rio Paraíba do Sul, principal afluente da região sudeste e que passa por momentos críticas de degeneração ambiental.

A Tenda Multiétnica – Povos do Cerrado é um espaço que faz parte pela primeira vez da programação oficial do Fica. Durante o segundo dia, a Tenda teve debates sobre a integração dos povos indígenas, apresentações culturais e oficinas de expressões indígenas e pinturas corporais. Os estandes com artesanatos calunga e exposições culturais também chamaram a atenção do público, que formou fila para comprar peças únicas.

Ainda pela manhã na Tenda, os povos indígenas se reuniram para homenagear o índio Iawí Avá-Canoeiro, morto este mês em decorrência de um linfoma. A família de Iawi estava presente e recebeu uma homenagem dos Xavante que realizaram uma dança tradicional de sua tribo.

Começaram também as exposições e minicursos, que se espalham pela cidade. O Cine Teatro São Joaquim recebeu diversos visitantes ao longo do dia. Destinado às mostras de cinema, o espaço ficou bastante movimentado. E ainda hoje, o Palácio Conde dos Arcos recebe os shows do grupo Terra Cabula e Sr. Blan Chu.

Quinta-feira no Fica

A expectativa é que com a proximidade do fim de semana, a cidade fique cada vez mais cheia. Para quinta-feira, a programação segue com as oficinas, mini cursos, debates e rodas de discussão e, claro, com as exibições de filmes. Destacamos aqui algumas atividades que irão ocorrer no festival. Vale a pena ficar de olho nas Mostras Competitiva e da ABD no Cine Teatro São Joaquim, ao longo do dia. E às 14h no Museu das Bandeiras ocorre o II Fórum de Comunidades Tradicionais Religiosas de Matrizes Africanas da Cidade de Goiás.

Vale dar ênfase para Oficina de Adaptação Literária para TV ou Cinema: A hora dos ruminantes, de José J. Veiga na Universidade Estadual de Goiás (UEG) das 9h às 12h. A Praça do Chafariz será palco do Espetáculo “O meu eu, bicho!” do grupo Upagoyá às 17h.

Para encerrar o terceiro dia, confira os shows no Palácio Conde dos Arcos: Brunno Moreno se apresenta às 20h30 e Valter Mustafé em seguida, às 21h15.

A programação completa você encontra no site do Fica 2017 e, se você está na cidade, a versão impressa está sendo ​​distribuída nos locais das atividades.

Comunicação Seduce