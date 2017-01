Decon fecha fábrica de massas em Aparecida de Goiânia

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 14:13

Por vender produto impróprio para consumo, policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor fecharam nesta quarta-feira, dia 25, em conjunto com a Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, a indústria de massas Papadelli, fabricante e distribuidora dos produtos da marca Brondelli.

O delegado Frederico Dias Maciel, explica que a Papadelli Indústria e Comércio de Alimentos Ltda estava interditada pela Vigilância Sanitária desde maio de 2016, mas estava funcionando de forma clandestina e sem atender as normas de higiene. Quando a equipe chegou ao local encontrou três funcionários trabalhando.

Constatadas as condições sanitárias e a desobediência à interdição, foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão com o recolhimento, para descarte, de 162 pacotes de 500g de massa para pastel, 62 pacotes de massa para pastel em rolo 500g, 52 quilos de massa em processo de produção (pizza e pastel), e 26 quilos de embalagens plásticas. Chamou a atenção o fato das embalagens estarem guardadas em um banheiro sujo.

Os responsáveis não estavam na fábrica e serão indiciados por crime contra as relações de consumo (venda de produto impróprio para consumo) e desobediência. Os fiscais da Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia lavraram Auto de Infração, colocaram novamente as placas de interdição e lacraram as portas da empresa.

A marca Brondelli é amplamente comercializada nos supermercados de Goiânia e Região Metropolitana. A fiscal Gabriella Mendes informa que a Vigilância Sanitária tomará providências para recolher todos os produtos das gôndolas dos supermercados, que oferecem sérios riscos à saúde dos consumidores.

