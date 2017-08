Deflagrada Operação Hypocrites na região da Rua 44 em Goiânia

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 16:59



A Operação Hypocrites (hipócritas em português), ação conjunta entre Secretaria da Fazenda, Polícia Civil e Polícia Militar, foi deflagrada na tarde desta quinta-feira, dia 24, na região da 44, conhecido polo de confecção de Goiânia. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e oito de condução coercitiva. Na parte fiscal, o objetivo é verificar a regularidade na emissão de notas fiscais, inscrição estadual, dentre outras.

Segundo o supervisor de fiscalização e trânsito da delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, Guilherme Bessa Parmigiani, dois caminhões carregados de confecção, com nota fiscal irregular, foram encaminhados para a Delegacia Estadual de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), que fica nas dependências da Secretaria da Fazenda. Os responsáveis foram encaminhados para prestar esclarecimentos.

A Operação Hypocrites é desdobramento de duas outras realizadas no ano passado, as operações Negócio da China I e II. De acordo com o delegado adjunto da DOT, Charles Ricardo Lobo Júnior, as investigações preliminares apontam para aproximadamente R$ 1,1 milhão em sonegação fiscal só em 2017. A previsão é concluir o trabalho de campo até final do dia.

Comunicação Setorial – Sefaz